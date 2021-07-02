記憶體需求旺 威剛前5月獲利超越去年 每股賺7.51元

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (2) 日公告 5 月自結數，4、5 月每股純益達 4.57 元，今年前 5 月稅後純益已達 17.65 億元，超越去年獲利表現，每股賺 7.51 元。

威剛受惠 DRAM 與 NAND 兩大產品線接單居高不下，其中 SSD 單月出貨金額更再創新高，帶動 5 月營收達 36.33 億元，月增 0.86%，年增近 4 成，續寫近 11 年新高，稅前盈餘 6.21 億元，年增 3.11 倍；稅後純益 5.28 億元，年增 3.51 倍，每股純益 2.23 元。

威剛 4、5 月累計營收 72.36 億元，年增 54.65%，稅前盈餘 13.79 億元，年增 3.62 倍；稅後純益 10.8 億元，年增 3.88 倍，每股純益 4.57 元，4、5 月單月每股都賺超過 2.2 元。

威剛董事長陳立白預期，DRAM 上游供應商供給吃緊問題短期無解，第三季合約價維持續漲態勢；NAND Flash 方面，上游 NAND 原廠庫存水位大幅下降，6 月開始，中、高容量 NAND 供不應求缺口將有增無減。

整體而言，威剛表示，今年 5G、AIOT、車電等新興應用持續成長，且美國及中國為發展 5G 及物聯網，加速擴充資料中心規模及網通基礎建設，使 DRAM 及 NAND Flash 消耗量大增，預期記憶體將旺至明年。