〈新光金股東會〉前獨董以四大理由砲轟 要求李紀珠主動請辭

新光金 (2888-TW) 股東會今 (2) 日召開，前獨董李勝彥雖卸下獨董一職但仍以股東身分出席，並持續砲轟新光銀行副董事長李紀珠，以四大理由建議集團要求李紀珠自動請辭。

新光金去年就已完成董事改選，但李勝彥今日續轟李紀珠，他表示，他去年就指控李紀珠出任新光金與所屬公司的高階經理人職務，主要有四大理由，包括：頂撞體制、抵觸法令、怠忽職守、公司放任，希望公司要求李紀珠自動請辭。

李勝彥還說，李紀珠自轉進新光銀行之後，便積極想爭取銀行董事長職位，但李勝彥質疑「她憑什麼能力把績效做得更好？」並指出新光金績效不錯，是李紀珠的「不當行為」損及新光金控的股東權益，致使股價不漲。

對此，新光金表示，董事會所提候選人名單均符合公司法第 192 條之 1 及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 2 條至第 5 條等規範，經董事會決議通過列入本公司第 7 屆董事（含獨立董事）候選人名單，於法尚無不合。

新光金股東會為金融股首家登場股東會，去年股東會參加人數約百人，今年因為疫情嚴峻，出席人數僅約 20 人，現場分成主會場、供股東使用的六個會議室、工作區、戶外區，座位採梅花座或間隔座法、放置隔板等，並加強現場消毒，且透過 Webex 讓出席股東分流至隔間以視訊觀看股東會進行，嚴格遵守防疫規定。