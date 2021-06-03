威剛5月營收連兩月衝破36億元 續攀近11年新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (3) 日公告 5 月營收 36.33 億元，受惠 DRAM 與 NAND 兩大產品線接單居高不下，單月營收連續 2 個月達 36 億元，月增 0.86%，年增近 4 成，續寫近 11 年新高，也創歷年同期新高；前 5 月累計營收 163.32 億元，年增 37%。

威剛指出，中、高容量的 SSD 出貨持續倍增，推升 SSD 出貨金額一路向上，5 月單月出貨金額以 14.31 億元再創新高。

儘管大環境同時面臨缺水、缺電、及疫情升溫狀況，威剛除了對第二季營運續揚抱持極高信心，也看好第三季營運將持續走高。

威剛董事長陳立白預期，DRAM 上游供應商供給吃緊問題短期無解，第三季合約價維持續漲態勢，且疫情加速宅經濟及電競遊戲市場擴增，也將推高 DRAM 於資料中心的需求，及筆電、桌上型電腦應用量。

NAND Flash 方面，陳立白認為，NAND 價格因既有的手機、伺服器、及 PC 應用容量倍增，提前於第二季走揚，加上 4 月奇亞幣熱潮興起，下半年 3C 新品上市備貨等需求，使上游 NAND 供應商庫存水位大幅下降，6 月開始，中、高容量的 NAND 供不應求缺口將有增無減。

整體而言，威剛表示，今年 5G、AIOT、車電等新興應用持續成長，且美國及中國為發展 5G 及物聯網，加速擴充資料中心規模及網通基礎建設，使 DRAM 及 NAND Flash 消耗量大增；上游記憶體廠相繼看旺 DRAM 將一路缺貨到年底，更預期記憶體將旺至明年。

威剛為滿足客戶積極備貨需求，提早加速採購動能，目前庫存量盼能勉強支持主力客戶追加訂單，同時帶動今年營運逐季成長。

面對疫情持續加溫，威剛進行有系統的分流及異地辦公，配合政府政策強化防疫管控；除持續加發醫療級口罩外，並將發放每名員工一組日本原裝進口全罩式透明防護面罩。

此外，針對前陣子部分資安系統遭病毒攻擊，威剛強調，目前不受資安問題影響，已啟動防禦機制及備援系統，全面提升網路資安層級，逐步克服及回復系統，已將出貨受影響程度降至最低，順利達成內部訂定營運目標。