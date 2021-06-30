賽諾菲砸百億元研發mRNA疫苗 國光生爭取代工機會

疫苗大廠法國賽諾菲 (Sanofi) 宣布，擬投資 20 億歐元 (約新台幣 665 億元) 研發 mRNA 疫苗，藉此跟上競爭對手輝瑞 / BNT、莫德納等藥廠腳步，國光生 (4142-TW) 透露，賽諾菲開發次單位新冠疫苗之際，雙方多次洽談代工，隨著賽諾菲開發 mRNA 疫苗有譜，未來也不排除再爭取代工機會。

據法新社報導，賽諾菲 mRNA 投資計畫即刻啟動，將成立 mRNA 卓越中心，預計聘雇 400 名研發人員，2025 年前，每年投資 4 億元，目標開發至少 6 款 mRNA 候選疫苗。

事實上，國光生 2015 年與賽諾菲集團的 Protein Sciences 公司展開生產合作，一同研發疫苗 Flublok 流感疫苗、2017 年取得美國藥證後開始商業量產，去年雙方更簽訂再延長 5 年的新生產供應合約，且供貨量將逐年成長，顯示國光生與賽諾菲集團關係非常緊密。

國內疫苗發展平台上，多以重組蛋白技術為主，並沒有 mRNA 疫苗，不過隨著 mRNA 技術興起，台灣也加緊腳步搭上 mRNA 列車，國光生長期與賽諾菲合作，代工機會較高。

賽諾菲與英國葛蘭素史克 (GSK) 聯手開發第一代新冠疫苗，其開發技術與美國諾瓦瓦克斯 (Novavax) 相同，均為蛋白質次單位疫苗，雖然去年開發進度一度受阻，不過今年 5 月已進入三期試驗，有望年底取得授權認證。

國光生指出，由於公司次單位生產技術成熟，加上第二條無菌充填線下半年投產，產能較第一條提升 3 倍，總產能將達 1 億劑，因此賽諾菲開發新冠疫苗時，雙方就頻繁接觸代工事宜。

國光生坦言，由於賽諾菲新冠疫苗仍處於三期試驗，預期待試驗完成後、取得認證後，代工細節有望更明朗，另外，賽諾菲於日本也有生產據點，未來也將重新調配產能。