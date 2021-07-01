疫情警戒衝擊 全台13626人放無薪假 住宿及餐飲業最慘

勞動部今 (1) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，實施家數 1305 家、人數 13626 人，單周激增 318 家、3397 人，受疫情三級警戒衝擊，住宿及餐飲業仍為本土疫情的重災區，總人數突破 4000 人，此外，醫療保健、休閒服務業等，無薪假也明顯增加。

由於全國三級警戒延長至 7 月 12 日，民眾減少外出，餐飲僅限外帶，導致住宿及餐飲業營運衝擊擴大，越來越多中小型業者撐不住，截至 6 月 30 日，無薪假來到 267 家、4174 人，遽增 45%。日前宜蘭傳藝老爺行旅已宣布自 8 月 31 日起停止營運。

批發及零售業衝擊也持續擴大，無薪假為各行業次高，本期累計達 321 家、2087 人，較上周大增 75 家、528 人。以旅行社為主的支援服務業，無薪假來到 184 家、1126 人，單周增加 13 家、98 人。

由於三級警戒延長，許多醫美、牙醫診所受影響，甚至暫時停業因應，醫療保健及社會工作服務業本期無薪假攀升至 117 家、955 人，單周增加 36 家、436 人。藝術、娛樂及休閒服務業方面，本期無薪假也明顯增加，從上周的 211 人暴增至 587 人；教育業從上周的 94 人增至 217 人。

從各縣市無薪假分布來看，新北市突破 3000 人，達 3188 人全台之冠，單周激增 27%；其次為桃園市 2293 人；實施人數破千的縣市分別為宜蘭縣 1393 人、台南市 1265 人、台北市 1090 人。

勞動部日前針對無薪假勞工加碼補助，安心就業計畫補貼額度由原本薪資差額 50% 調整為「三級定額補貼」，最高月領 1.1 萬元，盼協助受疫情衝擊的勞工度過難關。此外，投保薪資在 24000 元以上的在職勞工，不論有無申請無薪假或正職、打工族，都可申請 1 萬元生活補貼。