盼政府助企業度過疫情難關 工商協進會提三大建言

工商協進會今 (29) 日召開第 25 屆第 13 次理監事聯席會議，受疫情影響，改採視訊方式進行；理事長林伯豐致詞時表示，盼政府協助企業度過疫情難關，並提三大建議，包括加速全面施打 WHO 認證新冠疫苗、滾動式檢討紓困政策、開始規劃解封後的振興計畫等。

林伯豐說，今年 5 月中旬疫情急速升溫，三級警戒已連續 42 天，影響工商業運作甚鉅，疫苗不足，無薪假人數也大幅上升，期盼政府協助企業度過疫情難關，提出以下建議。

第一，建請政府加速全面施打 WHO 認證新冠疫苗，以達到群體免疫，才能有效控制疫情。

林伯豐指出，政府採購疫苗到貨數量遠不敷需求，應要求國外疫苗廠商依約儘速供貨，且國內已有變種 Delta 病毒出現，應提前購足明、後年所需疫苗，並積極協助民間團體或企業採購國外疫苗，捐贈政府統一運用，振興經濟。

第二，建請政府滾動式檢討紓困政策，如暫緩調漲今年基本工資，延長凍結今年度夏季電價至 9 月，並針對受影響企業減免電費，且企業紓困門檻過高，應就產業別與規模，從速、從簡、從寬認定，並提高企業貸款額度、營運薪資補貼及延長原貸款年限。

第三，建請政府開始規劃解封後的振興計畫，並針對受影響產業予以減免營所稅、印花稅、娛樂稅，暫緩房地合一稅實施等，以期透過振興與減稅，快速回復內需經濟動能。