防堵Delta病毒 7/2起所有入境旅客篩檢3次 納家用快篩1次

國內今 (1) 日新增 47 例本土病例，為 5 月 15 日疫情爆發以來最低，趨勢明逐漸向下，但仍新增 13 例死亡。為防堵 Delta 病毒變異株侵台，指揮中心宣布，自 2 日起，所有入境旅客皆須篩檢 3 次，除了入住檢疫地點前及檢疫期滿前各執行 1 次 PCR 檢驗外，檢疫第 10 至 12 天以家用抗原快篩採檢 1 次。

指揮官陳時中指出，今天上午專家會議對於入境檢疫措施達成新的共識，針對印度、秘魯等重點高風險國家入境者，除了維持現行專案一律入住集中檢疫所外，住進檢疫所前須進行 1 次 PCR 檢驗，以及解隔離時再驗一次 PCR，另外，增加檢疫第 10 至 12 天必須要用家用抗原快篩再採檢 1 次。

其餘非高風險國家旅客入境，在機場必須 PCR 採檢 1 次或採用深喉、唾液篩檢，檢疫 14 天期間，除了於 12 至 14 天採檢 PCR，另外，也增加第 10 至 12 天以家用抗原快篩採檢 1 次。

此外，所有入境旅客，PCR 檢驗為陽性者，均進行病毒基金定序。

陳時中說明，對所有入境陽性者執行病毒基因定序，主要是為了圍堵最早在印度發現的 Delta 變種病毒，希望掌握境外移入個案狀況。另外，國內群聚疫情確診者、不明感染源個案也會執行基因定序，以掌握變種病毒在台灣的傳播情形。

由於本土確診案例連續 1 周低於百人，經考量失能者家庭照顧需求，及家庭較無其他替代人力，且不致有產業移工群聚擴大傳染風險等因素，指揮中心宣布，自即日起，優先恢復外籍家庭看護工及家庭幫傭，得轉換由家庭類雇主接續聘僱 (含期滿轉換)；但其他產業移工仍暫緩轉換，未來將視疫情檢討。

