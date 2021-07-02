〈中經院發布PMI〉6月NMI創1年來新低 未來半年展望連2月緊縮

由於國內持續處三級疫情警戒，中華經濟研究院今 (2) 日公布 6 月台灣非製造業經理人指數 (NMI)，較上月續跌 3.2 個百分點至 46.0%，創去年 6 月以來新低，而未來六個月展望指數略較上月回升 4.1 個百分點至 41.8%，仍連 2 個月呈現緊縮。

中經院院長張傳章指出，相關行業如需要面對面服務或到現場參觀的銀行櫃檯、不動產仲介代客看房等業務量持續下滑，展望未來，內需業者多處觀望疫情發展情勢。

本次 NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用緊縮，僅供應商交貨時間上升。

住宿餐飲業指數已略見觸底回升。(圖表：中經院提供)

而八大產業中，五大產業 NMI 呈現緊縮，依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (16.7%)、零售業 (40.1%)、教育暨專業科學業 (43.5%)、金融保險業 (46.0%) 和營造暨不動產業 (49.6%)。

僅批發業 (59.3%)、運輸倉儲業 (57.9%) 和資訊暨通訊傳播業 (55.0%) 等三大產業 NMI 仍呈現擴張。

中經院進一步分析，非製造業的「商業活動」指數在 5 月大跌 20.7 個百分點轉為緊縮後，續跌 4.1 個百分點至 38.7%，有五大產業回報商業活動呈現緊縮，各產業依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (11.1%)、零售業 (27.5%)、營造暨不動產業 (33.3%)、金融保險業 (39.4%) 和教育暨專業科學業 (41.4%)。

而「人力僱用」中斷連續 3 個月的擴張轉為緊縮，指數續跌 1.7 個百分點至 48.7% 中，有三大產業回報人力僱用呈現緊縮，分別為住宿餐飲業 (22.2%)、金融保險業 (47.9%) 和教育暨專業科學業 (48.3%)；反觀運輸倉儲業 (53.7%)、營造暨不動產業 (53.3%)、資訊暨通訊傳播業 (53.3%)、批發業 (53.3%) 與零售業 (52.5%) 則回報擴張。

「採購價格」(營業成本) 指數已連續 7 個月維持在 60.0% 以上的上升，本月回升 1.0 個百分點至 66.0%，多達七大產業回報採購價格呈現上升，依上升速度排序為批發業 (81.5%)、營造暨不動產業 (73.3%)、住宿餐飲業 (72.2%)、零售業 (70.0%)、運輸倉儲業 (68.5%)、教育暨專業科學業 (63.8%) 和資訊暨通訊傳播業 (53.3%)，僅金融保險業 (46.8%) 下降。

疫情衝擊 非製造業工作委託量創 1 年來新低

另外，「未完成訂單」(工作委託量) 指數 5 月驟跌 12.0 個百分點轉為緊縮後，6 月續跌 7.3 個百分點至 36.1%，創去年 5 月以來新低，依緊縮速度排序為住宿餐飲業 (0.0%)、營造暨不動產業 (30.0%)、零售業 (30.0%)、教育暨專業科學業 (37.9%) 與金融保險業 (43.6%)。