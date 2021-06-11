〈疫情重創內需〉飯店業寒冬 晶華賣達美樂全數股權變現17億元

晶華 (2707-TW) 今 (11) 日宣布，董事會昨日決議通過，將出售子公司達美樂披薩全部股權予澳大利亞 Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia(DPE)，交易額為 17.04 億元，預定簽約後 90 天完成交割，晶華表示，此現金入帳將使晶華在疫情嚴峻考驗下保障全體同仁的工作權、提升股東權益，未來並持續聚焦飯店經營。

台灣達美樂是全台第二大披薩連鎖店，2007 年由晶華接手代理後，以擅長的餐飲及飯店管理模式加快展店，目前全台共有 138 家加盟店和 19 家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，去年稅後純益 0.68 億元，具長期增長潛力，因而受到 DPE 的青睞。

晶華強調，出售達美樂是基於經營策略，日後將專注於旅館經營管理和品牌授權。

目前晶華旗下在台灣擁有 Regent Taipei (晶華)、Silks Place (晶英)、Wellspring by Silks (晶泉丰旅)、Just Sleep(捷絲旅) 等 15 家營運中與 5 家開發中的旅館，加上 8 家海外 Regent Hotels &Resorts (麗晶酒店)，除了致力於海內外各品牌旅館的開發拓展，也積極進行在台 Regent (晶華麗晶) 品牌酒店和豪邸的授權與管理業務。

DPE 是澳大利亞最大的比薩連鎖店，也是 Domino’s Pizz 品牌在世界上最大、最成功的特許經營商，更是全球達美樂數位行銷的領頭羊，除了澳大利亞外，另於紐西蘭、比利時、法國、荷蘭、日本、德國、盧森堡和丹麥擁有達美樂品牌和網絡的獨家特許經營權。

晶華指出，相信日後在 DPE 優勢延伸的帶領下，台灣區達美樂將躍升為全台最大的披薩連鎖店。