〈疫情重創內需〉零售業績銳減 遠百、寶雅和麗嬰房5月營收寫1年來新低

受本土疫情蔓延衝擊，實體零售業者受重創，連鎖生活美妝店寶雅 (5904-TW) 、連鎖百貨遠百與連鎖嬰童用品專賣店麗嬰房，5 月營收較去年同期全數下滑，也寫去年 5 月以來新低。

各業者今 (10) 日陸續公布 5 月合併營收，寶雅為 13.13 億元，月減 9.43%，年減 0.57%，創去年 5 月以來新低，遠百 (2903-TW) 為 24.88 億元，月減 15.5%，年減 13.77%，麗嬰房(2911-TW)2.58 億元，月減 13.22%，年減 22.56%，二大業者同創去年 3 月以來新低。

家電通路商集雅社 (2937-TW) 營運以百貨據點為主，但同步強化電商平台，加上母親節檔期挹注動能，5 月合併營收 2.55 億元，月增 12.3%、年增 7.61%，穩住成長表現，創同期新高。

為因應疫情衝擊，寶雅表示正加速數位布局，POYAPAY 已於 1 月上線，旗下兩大通路品牌可享有行動支付與共享累點優惠，規劃中的網購平台 POYA BUY 更將提前於 6 月底上線，後續也仍將維持展店動能。

遠百也推線上 Stay Home 商品專區，一口氣納入 18 個品類、合計提出多達 1.6 萬個商品數，強打直追母親節、周年慶的 14% 購物優惠，近來更祭出線上直播家具展擴大宅商機，全力穩固業績動能。

集雅社則表示，實體店面來客數銳減，因此，6 月 17 日起將於蝦皮商城上開出以集雅社蝦皮旗艦館，搭上電商購物節限時特賣，力拚在實體店銷售寒冬中將影響降到最低。