日本5月核心CPI年增0.1% 能源價格推升整體數字

日本 5 月核心 CPI 年增 0.1%，間隔 14 個月後再度轉增，主要原因與原油價格上揚有關。

日本總務省週五 (18 日) 發布 2021 年 5 月的消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)，不含價格變動幅度較大生鮮食品的核心 CPI 報 101.7，與去年同月相比上揚 0.1%。雖然日本的行動電話費用調降，造成通訊費用下滑，但由於原油價格上揚拉抬了能源項目的價格，並且推升整體數據。

從細目來看，能源項目整體上揚 4.2%、上揚幅度較 4 月的 0.7% 擴大。這與去 (2020) 年同時期的原油價格大跌有關，也是近期價格回彈的主因。汽油價格方面，5 月大幅上揚 19.8%，上揚幅度超過 4 月時的 13.5% 。煤油價格也上揚 19.0%。

另一方面，日本 5 月的電費下降 2.9%，不過降幅則較 4 月收窄。

在行動通訊部分，除了主要業者之外，廉價 SIM 卡業者也調降費用，使行動電話通訊費用大幅下滑 27.9%。

生鮮蔬菜價格也下滑 7.4%，持續維持低價，理由與天候良好有關。其中，高麗菜的價格大幅下滑 44.1%，主因日本去年同期因疫情關係進入緊急狀態、需求量暴增，而在今年回落。另外，生鮮水果價格也下滑 6.9%，蘋果價格下滑 26.3%。