英國 5 月CPI年增2.1% 高於英國央行目標

根據英國統計局在週三 (16 日) 公布的最新數據顯示，英國 5 月份消費者物價指數 (CPI) 躍升至 2.1%，高於英國央行 2.0% 的目標，也創下 2019 年 7 月以來的新高。

數據顯示，英國 5 月 CPI 增長至 2.1%，高於 4 月的 1.5%，並高於市場預期的 1.8%，很大程度上是由於與 2020 年 5 月相比，基期偏低。在當時，英國首次實施嚴格防疫封鎖，對服飾業、汽車燃料價格、餐廳等造成嚴重衝擊。

數據也顯示，若扣除能源、食品及煙酒之英國 5 月核心 CPI 指數則年增 2.0%，創下 2 年來新高，也高於市場預期的 1.5%。

英國央行曾表示，隨著防疫封鎖緩解，商業活動重啟以及全球油價上漲，預估到今年年底通膨率將達到 2.5%。

英國央行行長 Andrew Bailey 曾表示，通膨的上升將會是暫時的，不需要央行縮減其龐大的經濟刺激計劃。他預計在最近一次將於 6 月 24 日舉行的利率會議中，將維持寬鬆政策不變。

英國零售聯盟 (BRC) 執行長 Helen Dickinson 曾表示，今年底物價可能會更廣泛地上漲。全球食品價格現在出現 7 年來的新高，自 2019 年以來，航運成本增加了兩倍，大宗商品出現漲幅，零售商的成本壓力正在增加，她預期相關成本將在今年晚些時候浮現。

Dickinson 也說道：「零售商可能被迫將一些成本轉嫁給他們的客戶。」

據研究機構 GfK 先前公布的調查數據顯示，隨著英國防疫封所限制緩解，消費者的樂觀情緒持續增強，英國 5 月消費者信心指數升至 -9，創下去年疫情爆發以來的新高。

消費者對未來 12 個月經濟前景的樂觀程度也上升了 15 個百分點，另外，衡量消費者是否願意進行大筆購買的指標也提升了 5 個百分點。