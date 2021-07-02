美參議員致函拜登 結束和中國、歐盟的關稅戰

週五 (2 日) 彭博社報導，一群共和黨參議員致函白宮，要求美國總統拜登結束前總統川普對中國、歐盟等國家發起的貿易戰。

七名共和黨參議員近日致函白宮，要求拜登首先廢除川普時期對中國、歐盟等國實施的報復性關稅，因為這對美國自身經濟也造成傷害。

該信中提到：「重要的第一步是減少與盟國的貿易壁壘，如此，我們可以停止破壞性行為和報復，並修復關係，同時聽取全國各地遭受負面經濟後果的企業的意見。」

七名共和黨員包括，愛荷華州參議員 Joni Ernst 和 Chuck Grassley，威斯康辛州議員 Ron Johnson、賓州參議員 Pat Toomey、北卡羅萊納州參議員 Thom Tillis、猶他州參議員 Mike Lee 和內布拉斯加州參議員 Deb Fischer

拜登曾經表示不會立即取消川普的對外關稅，專注在談判、協調以及多邊行動上面，外界認為這是為了經貿談判保留籌碼。

拜登在上月造訪歐洲之行，成功與歐洲國家結盟，以因應中國的挑戰。

美國和歐盟同意擱置長達 17 年的波音和空巴飛機補貼爭端，未來五年，美國與歐盟將暫停對彼此經濟體徵收數十億美元懲罰性關稅的威脅。

目前傳出白宮有意安排美中元首會談，時間點很可能落在今年 10 月在義大利舉行的 20 國集團 (G20) 峰會。

美國國家安全顧問蘇利文上月 17 日稱，現在是美中兩國領導人審視雙方關係的時候，可能將在 G20 國際會議空檔的會面。

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