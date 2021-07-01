下半年台股夯什麼？投資趨勢大補帖

台股在第二季歷經疫情大爆發、內需打趴，但是外銷依然熱絡，電子、原物料塑橡膠、鋼鐵等，加上航運歷史上最強榮景持續，加權指數又戲劇性穿頭創歷史新高點；下半年由於國際原物料及航運情況依然不減，依舊是重心所在，但在電子進入年度旺季，以及基期較低，表現機會或較濃厚，尤其美國那斯達克及費半指數同創歷史新高，讓台灣電子股有一定方向可循。

【文／方亞申】

最近一周美國 S&P 500 指數、那斯達克乃至於原先較為弱勢的費半指數，聯袂創新高，雖然英國印度變種病毒確診又開始，但美國以接近六成人口以施打疫苗，運動、旅行、餐廳陸續開放，市場偏向樂觀，帶動美股締造二月來最佳單周表現。而包括科技股的尖牙股等表現都很不錯，那斯達克指數創歷史新高。進入下半年，美國六月就業報告將會是左右美股接下來走勢的關鍵。而道瓊指數漲一周上漲三．四％；那斯達克周線有二．四％的漲幅，主要是因為最新數據顯示全球經濟正加速成長；此外，市場也看好美國政府會推出更多財政刺激措施。

美國總統拜登推出規模逾一兆美元的基礎建設計畫達成協議，經費將用於更新電力設施、大眾運輸、道路和橋梁以及其他基礎設施。雖然不如原先預估的二．二五兆美元，但市場相當捧場；加上聯準會主席國會聽證釋出鴿派訊息，股市得以再度上漲。油價向七三美元盤堅，能源股表現很優，加上尖牙股中微軟股價創新高，總市值突破二兆美元僅次於蘋果，而臉書突破一兆美元，谷歌、亞馬遜盤堅至高檔，較弱勢的蘋果逐漸將進入下半年中，由於今年還是處於負報酬，資金有湧入跡象。此外，今年弱勢的特斯拉也反彈，加上半導體有輝達領軍股價超過八百美元續漲創高，總市值已擠進前十五名，是今年科技股的奇蹟，總市值突破四千億美元，拉快自駕車及ＡＩ進度，抵銷了加密貨幣的弱勢。目前除道瓊指數與均線糾結外，其他三大指數都創歷史新高，站上所有均線之上，大致上整數關卡如道瓊三萬四千點、標普四二○○點、那斯達克一四○○○點不破都屬強勢。費半則以三二○○點為強弱關卡。

塑化、橡膠股維持強勢

國際原物料部分，最強勢是油價，再來俄羅斯傳出調高銅、鐵出口關稅，對比中國說要打壓煤價，但國際鋼價還是向上趨勢。而美國鋼鐵指數以及鐵礦砂指數還是四五度角向上。原物料走到這邊，油、鋼強勢；木材、銅等是高檔整理。國際運價還是看回不回。

台灣第二季經濟出現較大震盪，主要就是新冠肺炎嚴重入侵，所幸外銷暢旺，連續三個月金額都超過五百億美元，以至於包括外資及央行都調升今年台灣經濟成長率超過五％，若無疫情干擾，可能是坐六望七，將是近十年來最高。

不過在外銷強勢挹注下，尤其是過去一年原物料指數幾乎上漲一倍，包括石化、橡膠、鋼鐵、化工等幾乎每個月外銷都有超過五成以上年成長，帶動台灣原物料股上漲。

油價登上七二美元之上，使得美國能源股如雪佛龍、艾克森美孚等股價都是高姿態，令台灣塑化及橡膠一、二線股維持強勢。二線塑化股台達化、亞聚、台聚、華夏、聯成、國喬等第一季交出非常亮麗成績，第二季儘管產品價差縮小，但是上半年幾乎都已經可以賺贏去年全年或前三季，預估今年ＥＰＳ將是本世紀以來最好一年。且股價大多在四○元以下，有利填權息表現。而橡膠方面，從上游的合成橡膠台橡，到下游輪胎正新及建大，前五月營收都超過三五％以上成長；最驚人是做手套的申豐及南帝五月營收不僅都創歷史新高，若以兩家公司第一季ＥＰＳ九．八三元及五．四五元來看，今年全年獲利預估前者約可賺四個股本；後者超過兩個股本，相較於其他公司都是非常高的獲利，ＰＥ都還偏低。而產製橡膠手套公司遠不如做口罩公司多，主要是取得料源不是很容易，大多是固定配合的國內外廠商，所以兩家公司超高獲利一時還不會下來，當股價回到季線之下時可以注意。

航運股量能收放偏漲

今年也是歷史上最好的航運股，領頭的長榮、陽明、萬海獲利越看越高，三家公司合計全年預估可望賺超過二千五百億元，甚至接近三千億元，法人目標價也是一調再調，也是持有這三家公的台航、長榮鋼、士紙等股價水漲船高，甚至上市公司如電子股的威剛、營建公司都傳出跨界買賣貨櫃三雄；當然像是台航以及長榮員工都出現申讓持股現象，日前貨櫃三雄一度急殺，但馬上又創新高，這種全民參與動作的確令人心驚，峏按過去經驗必須要出現三次連續下跌超過七％或跌破季線，才會結束，在此之前因為常常被關禁閉，較難出現聯袂天量現象，那就可能漲不停，直到國際行情反轉，例如韓國韓進、日本商船、馬士基、中遠控股等都反轉跌破季線以及運價大跌。若量能放能縮還是偏漲，不過，難有真獲利跟漲的航運股就宜避開。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊 2150 期精彩當期內文轉載》

來源：《先探投資週刊》2150 期

更多精彩內容請至 《先探投資週刊》