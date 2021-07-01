謝金河：布局與卡位 投資者的眼光與智慧

【文／謝金河】

在疫情困擾下，大半年過了，台股在三十日寫下一七七九七．二七的歷史新高，刷新了四月二十九日盤中創下的一七七○九．二三的高價。這期間疫情出現破口，台灣進入三級警戒，五月十九日加權指數一度創下一五一五九．八六的新低，在此時人心惶惶的一刻，我看到外資的高盛看好台股目標價一九○○○點，同一時間，美林證券看台股會跌到一萬四千點，而一直看好台股的國泰投信董事長張錫則指出台股又回到甜蜜點。在恐慌殺盤中，我也一度覺得台股今年恐怕難以再創一七七○九的高價。

掃瞄上半年漲幅前十大

不過，台灣的經濟以外銷出口導向為主，儘管三級警戒衝擊人心，尤其是很多店家無法營業，這大大影響內需產業，但台灣經濟仍奮力前行，例如：五月出口達三七四億美元，四月外銷接單五四九．二億美元，年成長四二．六％，五月在疫情壓力下，外銷接單仍有五二二．九億美元，年增率達二四．五％，而當中大家也看到台灣傳統產業的鋼品、塑化等原物料出現空前大幅度的成長，這也改變了過去一直以來台股由電子股掛帥的局面。

今年盛況空前的是航運股，從貨櫃運輸到散裝船，再到攬貨業、宅配業都大好，然後是鋼鐵，再來是塑化，如果大家把今年漲幅前十名的個股掃瞄一遍，上櫃電子股的德宏大漲八．五二倍，ＩＣ設計的點序漲三一八％，板卡股麗台漲二五一％，這都是小型電子股，但貨櫃三雄今年勇冠三軍，且今年漲幅前十名個股，航運股包辦大半。

例如貨櫃三雄的陽明、萬海都大漲五○六％，長榮大漲三八四％，今年漲幅稱冠的是台驊投控的五三四％，然後是散裝航運的四維航三九一％，慧洋ＫＹ三五一％，而宅配通今年拉出三○八％的大漲幅，也是空前紀錄，從這個漲幅來看，從去年到今年的航運股堪稱是百年一遇的大機會。

從投資的角度來看，真正的大贏家是布局與卡位，現在大家每天都看到法人在調高長榮、陽明、萬海目標價；萬海最高目標價已到三四二元，長榮與陽明都上看二○○元，接下來怎麼判斷？如果景氣可長可久，進入高價區的航運股應該走得慢，高檔震盪，股價慢慢往上爬，如果景氣是急行軍，股價會急拉，這是賣點。

最近大家看媒體報導都討論三二一元的萬海，或逼近二○○元的長榮、陽明要不要上車，要不然就是有人把貨櫃航運比成口罩股，反正股市多空大家各吹一把號，不過，投資除了膽識，也必須具有對產業前景的慧眼，像今年股價大漲的台驊，對顏益財董事長來說，可能是「千年一遇」。

很多人說這一波航運股大漲是他炒起來的，其實他沒有那麼大的本事。一方面他有四十年投入攬貨業的經驗，他熟悉航運業，一方面，他勇於投資，從二○一七年陽明辦增資，他以每股十．四八元認購一萬張，大家不敢要的時候，他大膽投資，之後，陽明再以每股十二元增資，台驊又認了五○○○張，去年貨運景氣爬上來，他又從市場加碼五千張，加起來已超過一萬張，到今年為止，他仍然說「一股不賣」，這是膽識。

台驊顏董獨具慧眼

最近航運股大漲，很多公司帳上因為有持股而貴，例如，士紙股價牛皮，後來被發現手上有二．九九萬張萬海的股票，股價從四六．三元衝到七八．八元，先前我提到的長榮鋼持有長榮三八二六二張，股價也從四五．七元漲到七三．八元；最近股價從十七．一元飆升到四五．八五元的榮運有長榮二五二五四張。

如果從這個角度來看，市場上很少人提到的台驊與大聯大，去年這個時候，大聯大發動對台驊的併購，在二四元以下持續買入八．六三％台驊，後來又把台驊目標價拉上二八元，持續加碼到一成左右，應該有一．一萬張，現在單單這筆台驊，價差已超過二○○元以上，市場上卻很少人提到大聯大。

其實大聯大的黃偉祥算是孟嘗君，他把世平、品佳、友尚、詮鼎併在一起，去年發動兩宗併購案，除了台驊這一役沒有成功，發動併購文曄，最後也功敗垂成，後來文曄的鄭文宗找來祥碩支持，不過大聯大現在握有一．七七一一億股，占文曄二二％股權，是文曄最大股東，這筆投資平均成本是四五．八元，以文曄現在大約五四元的股價，大聯大有近十五億元的價差；台驊的進帳則超過二○億。

如果從投資的角度來看，大聯大今年有三．一元現金股息，又加上二元的特別股息，殖利超過十％，今年前五個月營收三○九五．七一億元，成長三二．六％，首季ＥＰＳ一．二九元，今年ＥＰＳ超過五元應該問題不大，回推本益比約十倍，如果從市場找便宜的股票，大聯大應該是好的投資標的。

買在起漲點 心中有定力

台股再度寫下歷史高價，這個時候大家最好審查一下自己手上的持股，是不是在投機風潮下超漲了？這時候該汰弱留強了。大家回頭想想，我在《先探週刊》從去年起就提醒大家，貨櫃航運進入十幾年來罕見的大時代，持有低成本優勢的人，千萬不要短線進出，這個話我說了很多遍，因為很多人從來沒有見過航運股有這樣的漲勢，通常都是一漲就賣，最後不敢買了，只能玩當沖，很多人都曾經買過貨櫃三雄的股票，但都是來去匆匆，很快就被洗掉，這點我對台驊顏董「任憑風浪起，穩坐釣魚台」的投資肅然起敬。因為他心中有定向，不會隨風起浪，投資買在起漲點，心中自然有定力。

像最近大漲的鋼鐵股，《先探週刊》三月就不斷提醒投資人，這當中我們特別去參訪大成鋼，也特別邀請大成鋼創辦人謝榮坤上電視，因為大成鋼、大國鋼在美國擁有通路的優勢，這一波鋼價上漲是因美國而起，大成鋼與大國鋼受益會最大，同時三月在一場論壇中，中鋼董事長翁朝棟告訴我，美國的熱軋鋼捲一噸已漲到逼近一五○○美元，中鋼報價只有八○○美元，這當中，當然也有中國打壓鐵礦砂及熱軋鋼捲的事件。但是鋼價上漲的趨勢仍然擋不住。（全文未完）

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來源：《先探投資週刊》2150 期

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