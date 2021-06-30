〈BDI創11年高〉再寫11年新高 散裝需求旺 中航看好開啟新連動效應

波羅的海綜合指數最新報價來到 3418 點，是 2010 年 6 月中旬以來首次突破 3400 點，散裝航商中航 (2612-TW) 今 (30) 日召開法說會時指出，海岬型散裝船運價在第二季如預期創高後，隨著中國對鐵礦砂需求持續成長、全球船隊噸位淨成長率降低，而中小型散裝船運價超前海岬型船，市場期待開啟新一波的連動效應。

中航說明，過去兩年散裝運價指數差異不大，今年隨著全球各國解封有望、中澳貿易關係緊張，使澳洲增加出口至印度，而中國持續轉向自印尼等國進口，整體需求面明顯好轉。

隨著第二季起，中小型散裝輪再度受惠於南美穀物出口量大幅增加，中航看好，短期現貨、遠期運費同步上漲可望反映在長約價格，在每季約 1-2 艘換約下，有助提升下半年換約價格。

中航海運業務占營收比重近 50%，主要管理自有 10 艘海岬型散裝輪船隊，經營國際大宗物資運輸等多元化業務，隨著海岬型散裝輪上半年運價已衝上每日 23700 美元，大幅優於去年平均 13070 美元，今年獲利動能樂觀。

由於看好散裝後市，中航 5 月已與青島北海船廠簽約建造二艘 21 萬載重噸紐卡斯爾極限型 (Newcastlemax) 高規格環保節能散裝輪，每艘造價為 5850 萬美元，皆預定於 2023 年交船。