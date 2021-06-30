系統商要求政府開放進口 太陽能四大咖發聲勸諫

太陽能系統商近日要求政府多元開放國外模組及電池進口，對此，國內四大業者聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪(6244-TW) 及中美晶 (5483-TW) 今(30) 日發出共同聲明，系統商面對的是上游原物料全面上漲問題，即便政府開放進口，也難以解決成本上漲壓力，因此國內模組價格未來仍是太陽能建置最佳採購來源。

業者表示，由於疫情影響各國政府印鈔票救經濟，導致全球通貨膨脹，自去年第四季起，各項工業原物料開始呈現短缺，今年上半年半導體晶片、鋼鋁製品、航運費用等均大漲，與太陽光電直接相關的矽原料更從每公斤 8-10 美元跳升至 20 美元以上，漲幅超過 100%，太陽能矽晶圓價格也跟著水漲船高。

元晶董事長廖國榮表示，矽晶圓價格波動，加上導電漿、玻璃、鋁框等其他物料價格上揚，電池及模組製造商遇到 12 年來首度因「輸入型成本暴漲」導致成本大幅上升，現階段模組製造成本與去年 9 月相比，提高約 24-27%。

廖國榮指出，去年第四季模組成本上漲初期，製造商都自行吸收成本，對已簽約與付訂金的顧客維持原合約價格，但自今年 3 月起成本上漲呈現更陡峭趨勢，使得模組製造商不得不調升售價，從各家第一季財報顯現的損益狀況足以佐證。

廖國榮認為，美國太陽能系統建置成本也大幅上漲，多家報導指出多晶矽、鋼鐵、鋁、半導體晶片、銅等太陽能關鍵零件，供應愈來愈緊缺，而太陽光電系統開發商面臨的是「全面性成本」上漲，非僅是模組成本上升問題。

模組成本僅占系統總成本約 23%，其他 77% 以上的成本，主要是鋼鋁支架材料、人力成本、升壓站、變電器及饋線材料、土地租金 / 回饋金等。其中鋼鋁支架材料、人力成本及土地租金 / 回饋金等漲幅更遠超過模組，因此，即使政府開放東南亞製模組進口，也解決不了系統開發商模組以外的成本上漲因素。

業者預計，模組成本占系統總成本 23%，模組價格上漲 25%，約影響系統總成本 5.75%，僅影響系統開發商 20 年期投資報酬率約 1.54%。

聯合再生執行長潘文輝表示我國光電系統投資報酬率在銀行融資 75% 下，20 年期投資報酬率約 7%~10%，如果純粹考慮模組成本上漲，投資報酬率減少 1.54% 應該還在可容忍範圍。

此外，模組的光電轉換效率不斷進步，下半年每片模組發電瓦數將提高 10-15 瓦，也會大幅降低光電系統成本，並貢獻開發商投資報酬率約 0.4% 以上，但模組成本上揚無法反應，等於讓模組廠無法生存，實非我國完整產業鏈之福。

我國目前模組年產能達 3GW 以上，且模組效率與國際一線大廠相當，且正在陸續擴充中，足以應付台灣未來需求，絕非某些錯誤訊息所言只有 1.5GW。

中美晶董事長徐秀蘭表示，我國主要電池及模組廠商，包括聯合再生、元晶、茂迪、中美晶、友達、錸德及安集等都是股票上市 / 上櫃公司，產能不但充足且隨時等待政府號召，將視台灣市場需求快速擴充。

另依據目前我國太陽能模組出貨主流為 G1、六十片半切為 340~350W，模組效率為 20.3-20.8%，與國際相同尺寸模組平均值 20.4% 相當。台灣因屬颱風多的環境，目前 M6 模組也多家已送經濟部標準局測試中，在民眾沒有使用疑慮下將可逐步放大產能。

中美晶副總陳蓓怡也認為，台灣還有很多太陽能電池新技術可以發展，倘若政府能夠鼓勵業者，其實台灣技術要領先國際提供合理價格超高效率的太陽能產品是容易做到的。

茂迪總經理葉正賢強調，據模組延期交貨並非普遍性問題，茂迪最近也幫國內部分系統廠提供緊急生產服務，且認為商場上難免遇有合約爭議，通常透過友好協商，協商不成也可透過司法解決，僅透過媒體放話反而讓人覺得別有所圖。

據了解，先前由於太陽能電廠建廠期間長，而模組長期屬於跌價使得模組交易從報價、簽約至實際出貨，動輒數月甚至一年半以上，但模組生產周期是短暫的，因此系統商往往會把半年後預估跌價價格納入議價，這種生產與交貨的時間落差，在價格波動和原預估大不相同時，不免發生商業條件的爭議。

過去十餘年模組延期交貨通常都是系統商要求延後，而非製造廠商，模組延遲交貨很多理由都是遇到地方抗爭、機構刁難、整地困難等因素，因此長期以來模組製造商經常要為開發商延遲取貨而背負很多庫存。

葉正賢指出，過去延遲取貨並不會造成買賣雙方太多爭議，主要是十多年來模組成本隨著時間不斷下跌，所以系統開發商普遍存在模組實際交貨價格會比報價低的預期心理，並把這種預期心理反映在計算投資報酬上。

過去經驗顯示，只要模組價格大幅下跌，即使已簽約並付訂，很多開發商仍會要求降價或放寬其他交易條件，如延後付款或拉長保固期限等。

這次模組成本急遽上升是 12 年來僅見，也是全球供應鏈因應嚴峻疫情的結果，市場變化非模組製造商所能掌控，我們建議政府對少數商業爭議，由買賣雙方自行協商或尋求仲裁等方式解決。

另外，也希望少數團體不要慫恿系統商故意延宕工期，給政府施加壓力及增加困擾。