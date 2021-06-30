後疫情勞動方式改革！Uber秋季起採混合工作模式 一半時間仍須進辦公室

Uber (UBER-US) 週二 (29 日) 通知員工，公司將於秋季起推行混合復工模式，藉此更靈活地選擇辦公地點和在辦公室的時間。

Uber 人事長 Nikki Krishnamurthy 提到，公司要求員工 50% 的時間在辦公室，但時間可以按照最適合員工與其團隊的方式分配，例如這一週在辦公室，下一週不在，或者這一週進辦公室 3 天、下一週進辦公室 2 天。這與多數公司採用的方式不太相同，因為多數公司要求員工每週固定進辦公室幾日。

Uber 表示，員工也可以更自由的選擇喜歡的辦公室地點，公司會提供「專用團隊中心」清單，員工可以從中選擇辦公室地點，而不侷限於新冠疫情爆發前的辦公地點。

今年秋季起可能開始使用此工作模式，除非新冠疫情惡化，否則員工在家辦公時間就持續至 9 月 13 日為止。

Uber 發言人表示，「在那之前，我們的團隊將可以申請遠端工作或潛在變更辦公室地點。我們的目標是在 9 月前讓所有遠端工作 / 異地辦公處理完畢。」

Uber 也告訴員工，他們可以申請完全的遠端工作。

Krishnamurthy 說：「一旦我們重啟辦公室，我們將定期舉辦面對面的會議，以利遠端工作員工有機會與他們的團隊見面和合作，進而從會面中的互動和協作受益。」

在美國企業關閉辦公室一年之後，隨著疫苗接種的推廣，以及防疫限制的解除，越來越多企業主要求員工在某種人數下返回辦公室，但也有一些例外，例如 Spotify (SPOT-US) 採用「隨時隨地工作」模式，員工可以選擇全時在辦公室或在家，或者兩者兼併。

此外，Salesforce (CRM-US) 讓員工選擇是否要再次進入辦公室，並稱「朝九晚五的工作型態已死」。推特 (TWTR-US) 和 Square (SQ-US) 則讓員工「永遠」在家工作。

至於新冠疫情防疫限制，Uber 發言人表示，一切遵照 Cal/OSHA 工作場所防疫的緊急臨時標準。能證明已完全接種疫苗的員工復工時將不必再戴口罩或保持社交距離，公司也鼓勵員工接種疫苗。