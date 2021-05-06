谷哥放寬遠距工作計畫 20%員工未來將可不進辦公室

谷歌 (GOOG-US) 週三 (5 日) 表示，今年稍晚辦公室重啟之後，預期會有 20% 員工仍在家工作。

新冠疫情期間，各家企業被迫關閉辦公室並採取通訊方式工作，而坐擁昂貴矽谷房地產的谷歌，先前曾採取較嚴厲的手段讓員工返回辦公室。如今，由於科技業工作者看到了其他家公司有更彈性的作法，谷歌不得不從善其流。

谷歌去年 12 月宣布計畫，讓員工每週只須在辦公室待 3 天。根據谷歌執行長 Sundar Pichai 給員工的信函，如今谷歌預計將有 60% 員工每週會有少數幾日在辦公室上班，另外 20% 員工在新辦公室地點上班，剩下 20% 員工則在家上班。他指出，多數員工希望偶爾能在園區工作。

「在疫情爆發前，我們有數千員工在與其核心團隊不同的地點工作，我預期這些數字在未來將增加，因為我們開發更多遠端職務，包括完全遠端工作的子團隊。」

Pichai 寫道，谷歌將在 6 月告知員工如何提出長期在家工作或在不同辦公室工作的辦法，但在這兩種情況下，公司都會調整員工薪資。

目前谷歌任一員工都可每年有 4 週在非指定的辦公室上班，原本僅有 2 週。一些員工可能因為職務關係，每週必須在工作場所 3 日以上。

谷歌發言人表示，員工可以持續在家工作一直到 9 月底。

該發言人指出，據《衛報》報導，谷歌的短期員工、供應商和承包商 (截至 2018 年約占谷歌一半人力) 可能會與其團隊在同樣日子進辦公室。

包括 Atlassian 和 Square 在內的幾家較小型公司已同意讓大多數員工在家工作。