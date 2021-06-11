政策轉彎！亞馬遜放寬返回辦公室計畫 員工每週仍可居家辦公2日

亞馬遜 (AMZN-US) 週四表示，將給予公司員工更大遠程工作的彈性，相較先前嚴厲要求返回辦公室的政策可謂大轉彎。

根據發給員工的內部備忘錄，亞馬遜預期員工每週 3 天在辦公室工作，員工可以自行決定剩餘 2 日進公司或遠端工作。管理團隊將決定員工必須進辦公室上班的日數。

不想每週在辦公室工作 3 日的員工將可申請例外。此外，部分員工可以申請每年遠端工作最長 4 週。

國外科技網站《GeekWire》先前曾報導，亞馬遜計畫讓員工返回辦公室。

亞馬遜先前採取較嚴厲的返回辦公室計畫。今年 3 月亞馬遜還強調「回到以辦公室為中心的文化是我們的基準」，當時該公司預期今年夏季就會有一些員工返回辦公室，秋季時大部分的員工將返回辦公室。

在這最新備忘錄中，亞馬遜表示「公司也隨時間推移在學習和發展，日後也會不斷以員工的反饋來更新指導政策。」

「與全球所有企業和組織一樣，我們都是首次試圖度過疫情中的每一個階段，我們一直在思考如何在享受居家辦公的彈性時，又能做到在辦公室可為客戶創造最好產品的信念。」

其他科技公司也採取了類似的返回辦公室計畫。蘋果 (AAPL-US) 上週告知員工，自 9 月初起員工每週返回辦公室 3 天。谷歌 (GOOGL-US) 5 月時預期，在今年稍晚辦公室重啟後，20% 人力仍將在家辦公。