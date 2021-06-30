歐美、中國車廠夾擊 瑞銀下修特斯拉目標價至630美元

瑞銀 (UBS) 周二 (29 日) 下調特斯拉 (TSLA-US) 目標價至 630 美元，稱歐美車廠的競爭加劇，加上中國本土品牌強勢崛起，恐對特斯拉的領先地位造成不利。

特斯拉將在本周四 (1 日) 或五 (2 日) 公布最新交付數據。瑞銀預計，特斯拉 Q2 交付量將達 19.5 萬輛，多數為 Model 3 和 Model Y，約 5000 輛為 Model S 和 Model X，雖較 Q1 高出 1 萬輛，Hummel 認為，隨著電動車競爭加劇，特斯拉中國需求狀況令人擔憂。

Hummel 表示，在面對面的競爭中，德國品牌奧迪 (Audi)、Mercedes 以及 BMW 依舊是消費者的首選，在福斯集團(VW Group)、通用汽車(GM)、福特(Ford) 和韓國現代 (Hyundai) 汽車的電動車產品攻勢之下，預計特斯拉的市場領先優勢將因此縮小。

Hummel 還稱，雖然特斯拉在中國仍處於領先地位，但需求正在放緩，且蔚來 (NIO-US)、小鵬(XPEV) 等中國本土品牌持續緊追在後，市佔率已有所提升。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 將特斯拉股票維持「中立」評級，但將目標價自 730 美元下修至 660 美元。

截至台北時間周二 (29 日)23 時許，特斯拉於美股盤中跌逾 1%，暫報 681.67 美元。