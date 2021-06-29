本田計畫2024年在北美推出電動車 Acura隨後跟進

本田汽車 (Honda)(7267-JP) 計畫 2024 年初在北美市場推出「Prologue」量產型電動車，旗下高級車品牌 Acura 也預計 2024 年內在北美推出電動車。

預定在 2024 年初上市的 Prologue 電動休旅車，是本田針對北美市場所推出的第一款量產型電動車。而預計 2024 年內在北美上市的 Acura 品牌電動車，也會是休旅車款。

兩款新車是由本田與美國通用汽車 (GM-US) 共同研發，而不論是哪個車款，也都將搭載通用汽車生產的「Ultium」電池。

此外，本田方面也提到，未來在 2020 年代後半所推出的電動車，也都將使用由該公司主導研發的全新電動車平台「e:Architecture」。

美國本田汽車公司 (American Honda Motor Co.) 的執行副總裁 Dave Gardner 表示，Prologue 作為本田朝向電動化發展的首款量產車型，如其名是實現碳中和的先驅，對該公司而言是相當重要的車款，將致力為客戶帶來本田獨具的良好功能及實用性，把充滿魅力的產品交到顧客手上。

本田汽車新任社長三部敏宏於 2021 年 4 月就職時提到，為了讓所有與本田有關的產品，可以在 2050 年時透過企業活動達成碳中和目標，北美地區也希望在 2040 年之前，能把電動車 (EV) 及燃料電池電動車 (FCEV) 的銷售比率提升至 100%。