〈陸港盤後〉經濟隱憂 3600點賣壓重 上證收黑近1%

周二 (29 日)A 股開盤漲跌互見，近期投機性較重漲幅較高的創業板指出現獲利了結賣壓，同時上證也不敵在 3600 點關卡的壓力，上證出現近兩周以來較大的跌幅。

由於中國褐皮書內容顯示零售業貸款與投資金額均走弱，第三季的經濟已不再呈現高成長，利空消息影響金融類股走勢。

不過創業板市值王寧德時代因與特斯拉延長供貨協議股價大漲 3%，使得創業板指下檔有撐，跌幅相對較輕。

但整體而言，今日滬深兩市交易量縮，只達人民幣 9974 億人民幣，日減 2%，結束連續七日成交量破兆的榮景。

港股方面，美股漲跌不一，亞股普遍下滑，而在恒指期貨結算的因素下，指數開平高後震盪下滑，終場失守 29000 點大關。能源類股賣壓沈重，「三桶油」平均重挫逾 3%，成為港股跌幅最重的主要族群。

科技類股走勢同樣疲軟，兩大權值股騰訊 (700-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 下滑均 1%。不過京東集團 (9618-HK) 與百度 (9888-HK) 均逆勢走揚。

(圖片: AFP)

截至收盤，上證綜指下跌 0.92%，報 3573.18 點；科創 50 指數小跌 0.06%，報 1562.08 點；深證成指下挫 0.99%，報 14999.8 點；創業板指小跌 0.19%，報 3406.24 點。

恒生指數下跌 0.94%，報 28994.10 點、恒生科技指數下滑 0.91%，報 8201.05 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 31.39 億元，其中滬股通賣超人民幣 27.25 億元，深股通賣超人民幣 4.14 億元。

法人觀點

山西證券認為，上證在突破 3600 點後獲利了結賣壓較重，此外部分熱門標的創下歷史新高，短線科技和消費等類股已累積不少漲幅，再上資金流入減緩，使得指數出現修正。若在回檔後資金又重新流入推升熱門概念股，則有利大盤延續這一波的漲勢。中長線來看，景氣維持高檔的消費升級和科技類股依舊是投資大熱門。

