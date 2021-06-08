中國製Model Y恐改用NCMA電池 寧德時代首當其衝

外媒報導指稱特斯拉準備在中國製 Model Y 車型中使用 LG 化學 NCMA 四元鋰電池，該電池含鎳比重高達 90%，鈷含量可望大幅下降。特斯拉此舉恐將衝擊寧德時代電池出貨量。

對此消息特斯拉中國稱暫時無法提供更多訊息。

NCMA 電池是指正極採用鎳、鈷、錳、鋁四種金屬原料的電池，相較於傳統三元電池可望將鈷含量降低 70%，並增加鎳含量。而鋁的導入可以在高鎳的前提下，幫助提升電動汽車的續航里程和穩定性。

LG 化學的 NCMA 電池的容量可以達到 50-200KWh，可支援高達約 645 公里的續航里程，已經接近特斯拉 Model 3 長續航後輪驅動版本的續航里程。

目前，價格相對親民的中短續航電動車大多使用磷酸鐵鋰電池，而性能相對優越的三元電池則是大部分長續航電動車的主要選擇。但是，鈷為稀有金屬，因此在物以稀為貴之下限制電動車降低成本的能力。

(圖片: AFP)

寧德時代之前向特斯拉供應的磷酸鐵鋰電池，雖然結合 CTP 技術 (Cell to Pack) 能有效避免對鈷的依賴，同時達到降低本並增加效能的優勢，但仍無法達到高性能電動車的技術性能要求。因此，許多汽車電池製造商將目光放到四元電池的應用上。

一名資深汽車產業分析師指出，各界對四元鋰電池 NCMA 有很高的期待。一方面，因為鋁、鎳的比重大幅增加，大大降低正極材料鈷的比重，可望有效地降低成本。

另一方面，隨著印尼鎳產能大幅提升，鎳價有機會未來一、二年內下滑。因此雙管齊下，市場對動力電池的新增需求可望從目前風頭正旺的磷酸鐵鋰電池轉到 NCMA 電池。

此外也有業內專家計算，若 NCMA 電池將鈷含量降低至 10% 以內，可以促使電池成本降至人民幣 650 元 / KWh 以下。目前市場三元電池成本在約在人民幣 800～人民幣 850 元 / KWh 間，依每輛電動車 60KWh 計算使用 NCMA 電池，造車成本可以節下人民幣 9000 元～人民幣 1.2 萬元。