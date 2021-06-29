微軟「雲端PC」將問世 券商上修目標價 大讚「殺手級產品」

微軟 (MSFT-US) 即將推出「雲端 PC」，華爾街分析師相當看好該服務，並讚其為微軟下一款殺手級產品，上修目標價至 310 美元，隱含漲幅約 16%。

媒體至少已報導一年，微軟正在開發名為 Cloud PC 的服務，代號為 「Project Deschutes」，該服務將允許用戶使用任何裝置，透過雲端運算平台 Azure 遠端存取 Windows PC，即「Windows 即服務」的概念。

券商 Jefferies 分析師 Brent Thill 週一 (28 日) 研究報告預測，Cloud PC 可能會在下個月問世，在 7 月 14 日至 15 日舉行的 Microsoft Inspire 2021 全球合作夥伴年度大會登場，且 Cloud PC 將是微軟的下一個殺手級產品，尤其適合中小企業。

他表示，進入 2022 年 6 月的會計年度，微軟試圖從新產品計畫中取得更多成長，尤其是透過新推出的 Windows 11，提高 Teams 的整合程度。Thill 也指出，Windows 11 主要更新使用者介面，其運作需要更多硬體要求，可迫使用戶購買新 PC，或者延後採用 Windows 11 直到不得不採用。

Thill 重申對微軟的「買進」評級，但將目標價自 290 美元調升至 310 美元。微軟週一上漲 3.7 美元或 1.4%，收 268.72 美元，創 52 週新高點。

微軟目前市值 2.017 兆美元，為全美市值第二大企業，僅次 2.253 兆美元市值的蘋果 (AAPL-US)。