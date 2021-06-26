微軟再出現新資安漏洞 三名客戶遭Nobelium組織攻擊

微軟 (MSFT-US) 週五表示，去年底發起 SolarWinds 攻擊事件的俄羅斯駭客組織 Nobelium ，最近又取得微軟客戶訪問權限，對其他三名客戶發起攻擊。

據路透 (Reuters) 報導，微軟已警告受影響的客戶，並認為此次入侵與今年駭入 SolarWinds 的俄羅斯駭客組織 Nobelium 有關，他們在 5 月中旬取得微軟客戶的訪問權限，進一步獲得客戶的微軟訂閱資訊。

此外，微軟表示，大範圍網絡釣魚 (Phishing) 活動已損害少數企業實體，還發現自家使用者代理 (User agent) 出現新違規行為，代理可以查看帳單聯絡資訊以及客戶支付的服務等。

微軟表示，代理正利用這些資訊發起針對性的網路釣魚攻擊，其中有三個實體在攻擊中遭到入侵，微軟已經移除攻擊者並保護受感染的設備，並警告受影響的客戶在與帳單聯絡人聯繫時需格外小心，應更改這些用戶名稱和電子郵件地址。

不過，微軟沒有立即說明是否有人透過使用者代理查看數據，或代理的違規行為是否因網路釣魚所影響，也未說明代理是承包商還是員工。

微軟先前表示， Nobelium 近期攻擊的目標是 36 國的科技業、政府、非營利組織、智庫和金融服務實體。這些活動主要集中在美國，大約 45%，其次是英國的 10%。

微軟發言人表示，新的違規行為與先前 Nobelium 攻擊微軟行動不同。在 SolarWinds 攻擊中，Nobelium 更改該公司程式碼以入侵客戶資料，其中包括 9 個美國政府機關。

美國國土安全部表示，在 SolarWinds 客戶和其他客戶中，駭客還利用微軟程式的弱點進行攻擊。微軟後來承認，該組織洩露公司員工帳戶。