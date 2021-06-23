微軟市值締新猷 和蘋果成唯二「2兆美元俱樂部」成員

微軟 (MSFT-US) 市值在周二 (22 日) 一度突破 2 兆美元，成為繼蘋果之後，第二個加入「2 兆俱樂部」的美國上市公司，反映投資人押注該公司的雲端運算和企業軟體將在疫情過後持續成長。

微軟將在 24 日發表 Windos 11 作業系統，其股價盤中最高上漲 1.2% 至每股 265.79 美元，市值一度突破 2 兆美元，終場報 265.51 美元，稍稍低於此整數關卡。微軟市值站上 2 兆美元需要股價達到 265.55 美元。

蘋果市值在去年 8 月突破 2 兆美元，周二約報 2.24 兆美元。先前沙烏地石油巨擘 Saudi Aramco 曾短暫入榜過，但目前市值約 1.9 兆美元。

微軟 (紅)、蘋果 (黑)、Aramco(藍) 市值消長。來源: Bloomberg

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 在 2014 年 2 月接棒之後，微軟股價一路上漲 720%。他善用微軟 Office 軟體良好的基礎，帶領公司成為全球以銷售計最大的雲端運算軟體業者。在美國大型科技公司當中，微軟也是相較不受反壟斷監管的一個，因此在併購和擴大產品方面有更大發揮空間。

微軟今年來股價上漲 19%，領先蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，反映投資人加碼押注微軟的長期獲利和營收，以及在機器學習和雲端運算方面的發展前景。亞馬遜目前市值接近 1.8 兆美元，Alphabet(GOOGL-US) 約 1.6 兆美元。

Clearbidge 投資公司資深研究分析師 Hilary Frisch 說：「微軟涉足很多領域，而且都做得不錯，無論是遊戲、雲端、自動化、分析，還是人工智慧 (AI)。微軟的估值在科技公司當中也相對誘人，且有望搭上經濟重啟和雲端的列車。」

彭博編纂的數據顯示，雲端事業是微軟的成長主力，2020 年營收有 33.8% 來自智慧雲端 (Intelligent Cloud)。

隨著混合辦公模式成形，微軟正在推廣會議管理新觀念。William Blair 分析師說：「微軟多頭題材的兩大支柱，來自 Microsoft 365 和 Azure。」

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