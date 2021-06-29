基因編輯技術有望成真 女股神押對寶旗下ETF大漲

美國生技公司 Intellia(NTLA-US) 與製藥公司 Regeneron(REGN-US) 合作的基因編輯藥物在治療重症方面取得進展，押寶基金編輯的女股神伍德（Cathie Wood）旗艦 ETF 和另一檔基金領域的 ETF 都大漲，市值增加 10 億美元，重新成為投資人關注焦點。

女股神的方舟投資管理公司（ARK Invest）是基因編輯技術領域公司的最大股東，女股神看好該領域前景，早早押寶 Crispr Therapeutics(CRSP-US)、Intellia、Editas Medicine(EDIT-US) 這 3 家公司。此外，女股神也看好開發治療基因重症的藥物公司 Beam Therapeutics(BEAM-US)，為該公司第二大股東。

該領域股票由 Intellia 領頭周一大漲 50%，改寫歷史新高，Crisp 上漲 6.4%、Beam 上漲 16%、Editas 一度上漲 20%，之後漲幅收窄至 5%。

ARK 創新 ETF(代號 ARKK) 周一跳漲 4.2%，ARK 基因革新 ETF（ARK Genomic Revolution，代號 ARKG）上漲 3.3%。兩檔 ETF 都擁有上述四家公司股票。

歷經這波大漲後，ARKK 累計從 5 月中的低點上漲 34%，只比 2 月中旬改寫的紀錄高點低 19%。今年稍早由於投資人從投機性較強的成長型股票轉向較安全的價值型股票，女股神旗下 ETF 重創。

反彈大漲強化女股神信心，認為下一批「尖牙股」可能來自基因編輯領域。

Stifel 分析師 Benjamin Burnett 表示，這可能會讓美國食品藥品監督管理局（FDA）更積極地在美國進行基因編輯試驗，他在一份報告中也指出，Intellia 的試驗對 Precision BioSciences 也是一個好跡象，該公司股價也上漲 6.6%。

不過高盛分析師 Madhu Kumar 卻說，Editas 目前評等為賣出，這波漲勢「毫無根據」，該公司技術與獲得買入評等的 Intellia 並不相同。高盛將 Intellia 12 個月的目標價從 115 美元上調至 163 美元。

據方舟投資周一的每日持倉報告，由於 ARKK 與 ARKG 的持股，方舟投資持有 4 檔基因編輯的生技公司股票，價值近 25 億美元。