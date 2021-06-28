〈觀察〉電子支付一堆霧煞煞？簡單告訴你：未來零售業可變身「微銀行」

電子支付群雄割據，金管會通過全聯的「全支付」與全家的「全盈支付」的籌備，宣告電子支付的使用者，從 E 世代已經延伸到婆媽族群，但支付一堆，也讓許多人霧煞煞，簡單來說，新一波電子支付大戰在零售通路兩強參戰後，搭配 7 月電支條例上路，未來零售業透過電子支付的 APP 就可望變身「微銀行」。

2019 年才推出的全聯 PX PAY 不僅下載數衝破 750 萬，代表全台灣每 3 個人裡，就有 1 個人下載過，不僅已經躋身台灣電子支付前三大行列，並且也是成功讓許多婆媽踏出電子支付第一步的重要先行者。

PX Pay 交易金額於全聯整體營收占比已達 3 成，每月交易金額近 40 億元，無論註冊人數、活躍會員數或交易金額都具通路之最，且預期可以在今 (2021) 年底，進一步將營收占比拉高到四成、上看 600 億元，直逼台灣線上零售業龍頭 momo 去年全年 672 億元的營收。

全聯從零售支付出發，逐步將民眾生活中的金流也納入運籌的企圖心強烈，去年 10 月起，PX PAY 的功能裡就新增生活繳費服務，線上就可以支付信用卡費、電信費、eTag 儲值、公營事業及規費等帳單。

而全家便利商店的部分，截至去年底，會員數近 1300 萬，自有支付工具 My FamiPay、Fami 錢包超過 200 萬個會員使用，去年交易筆數約 2000 萬筆，目前在全家使用電子支付的占比以 My FamiPay 最高其次為 linepay，第 3 名是街口支付。

目前全家的 My FamiPay、Fami 錢包屬於單一用途，消費者先用現金或信用卡儲值，再進行消費扣款，但是，一樣只限在全家使用。

當然，使用 My FamiPay 也已經可以支付代收帳單，包括：水電瓦斯費、電信費、有線電視費、店到店寄件費用、公私立學雜費、勞健保費、停車費和部分稅款。但是和全聯 PX Pay 不同的是，無法繳信用卡費、eTag 儲值等。

如今零售兩大巨獸進一步發展「全支付」和「全盈支付」，到底與現行已經在使用的支付 APP 有何差別，是許多消費大眾最關切的問題。

簡單來說，目前無論是 PX PAY 或 My FamiPay，都可以綁定信用卡或線上儲值，以進行掃碼支付，並且累積自家點數，還可以購買線上購的商品，同時也都有了生活繳費的功能，但是，PX PAY 就只限定在全聯消費、My FamiPay 也只能在全家買東西。

反觀 7-11 的 icash Pay，早已可以在其它通路、或是用於搭捷運、客運等使用，這最大的關鍵就是有了「專營電子支付執照」，才能讓 icash Pay 支付功能大躍進。

全聯表示，未來「全支付」一旦取得營業執照後，婆媽們只要升級註冊全支付電子支付帳戶之後，就能到全聯的特約商店使用付款，目前全支付正積極拓展特約商店合作夥伴，包含日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等。

全家也喊話，因為「全盈支付」的股東不只有全家，玉山銀行、PChome 旗下的拍付國際 (拍錢包) 都參與投資，屆時一旦成立，將成為第一個由實體零售業、銀行業、網路電商背景攜手所設的專營電子支付機構，這也讓全盈支付的可使用場景一口氣涵蓋全台超過 3800 全家便利商店、電商和生活消費等線下及線上場域，會員只要升級註冊全盈支付，將串聯食衣住行育樂的外部場景，衍生更多商機。

不只是支付場域擴大，因為 7 月電支條例上路，可以讓電子支付、電子票證的帳戶間款項互相移轉，也就是說，以後透過全支付或全盈支付，民眾不需要跑銀行，帳戶之間要互相轉帳也行得通。

舉例來說，鉅太太想要轉帳給亨媽媽，鉅太太不需要跑銀行，若有全支付帳號，而亨媽媽有全盈支付帳號，鉅太太就可以打開全支付的轉帳功能，轉帳給亨媽媽，彈指之間，亨媽媽的全盈支付帳號就能收到款項。

電支條例上路後的重大變革還有擴大電支業者可承作小額匯兌、外幣買賣等業務，未來實收資本額達新台幣 5 億元的電支機構，將可做美元、日圓與韓元等外幣買賣；外幣原本只是銀行「獨營」的業務，倘若全支付和全盈支付想要承作此業務，只要再向金管會申請許可核准或報請備查，就可以讓兩個 APP 功能更擴充更貼近「微銀行」。

整體來說，無論是 7-ELEVEN、全家或是全聯，各家會員數都突破千萬大關，且持續成長中，過去這些零售通路的支付服務，都只能在各自的通路內使用，但全聯與全家在取得許可函後，誓言將打造跨虛實、跨產業、跨國界的便利生活暨金融支付生態圈，不僅讓零售業的電子支付功能更全面性，也意味著零售業透過 APP 變身「微銀行」後的金融支付大戰即將開打。