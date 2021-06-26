〈美股熱門股〉維珍銀河太空旅遊成真飆38% Nike Q4財報靚漲15%

維珍銀河將開啟太空旅遊服務，漲 38.87%

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周五（25）獲美國聯邦航空總署 (FAA) 授權，得以提供商業載人服務，激勵股價大漲 38.87% 至每股 55.91 美元，盤後續揚近 4%。

目前該公司太空旅行的預訂機票已達 600 張，每張售價 20 萬美元至 25 萬美元不等，旗下太空船 Unity 最多可乘載 6 名乘客和 2 名飛行員。

然而，該公司尚未公布啟動商業旅行服務的相關訊息，執行長 Michael Colglazier 表示一切將以安全為優先。受開發計畫延遲影響，維珍銀河的商業載人服務已自此前承諾的 2020 年年中，往後延至 2022 年初。

Nike 第四季財報告捷，勁揚 15.53%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 在第四季財報轉虧為盈的亮眼表現加持下，周五股價勁揚 15.53% 至每股 154.35 美元。

財經媒體 Barron's 報導 ，Nike 的財報顯示，該公司受中國抵制情形未如預料嚴重、定價能力強大，不只營收與獲利回升至疫情前水準，今年度（明年 5 月止）營收有望交出偏低兩位數的成長， 都幫助股價攻高。

Jefferies 分析師 Randal Konik 在一份報告中寫道，今年迄今為止，Nike 銷售額正接近去年水準，認為該公司品牌表現受中國抵制影響不大，將其股價從目標價 192 美元上調至 200 美元。

摩根大通分析師 Matthew Boss 指出，Nike 管理層重點放在更持久且不受季節影響的庫存，減少過季折扣出清的風險，並且進一步提高獲利。

美國 23 家銀行全數通過 Fed 壓力測試，股價齊揚

美國聯準會 (Fed) 日前公布壓力測試結果，23 家銀行全數通過測試，使銀行股成為周五焦點，富國銀行 (WFC-US) 漲 2.7%、美銀 (BAC-US) 漲 1.9%、摩根大通 (JPM-US) 漲 1.1%、花旗集團 (C-US) 漲 0.3%。

Fed 壓力測試顯示，23 銀行即使面對全球經濟嚴峻衰退，包括股市崩跌 55%、失業率高達 10.8%、商用不動產和公司債挫跌等情境，仍有能力吸收合計 4,740 億美元的虧損。

接下來銀行有望恢復回饋股東的措施，分析師預估，六大銀行美銀、花旗、高盛 (GS-US)、摩根大通、摩根士丹利 (MS-US)、富國銀行，未來一年的配息和庫藏股規模上看 1,300 億美元。