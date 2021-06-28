航海王、鋼鐵人扮多頭主攻部隊 台股漲87點收17590點

台股今 (28) 日多頭氣盛，劍指 17600 點，儘管台積電等電子權值股普遍熄火，中小型股也湧現賣壓，但航海王、鋼鐵人雙主軸成為多頭交投重心，萬海、長榮、陽明貨櫃三雄齊奔漲停，終場指數上漲 87.98 點，收在 17590.97 點，可望挑戰前波歷史新高，成交值 4406.48 億元。

市場傳出全球最大加密貨幣礦機商比特大陸，將下修在晶圓代工廠台積電的投片量，台積電今日股價一路在盤下震盪整理，終場小跌收 590 元；日月光投控、鴻海、大立光等電子權值股賣壓沉重。不過，聯發科逆勢翻紅，國巨、華碩、聯詠、穩懋等也維持上漲走勢。

由於上海航交所 SCFI 最新報價中，美東線、歐洲線運價續創高，激勵貨櫃航商萬海股價再度攻上漲停，首次見 3 字頭價位，再寫新猷，長榮、陽明即便處在分盤交易也同步攻漲停，分別收 176、166 元。此外，新興、中航、中櫃、台驊投控、榮運、宅配通等多檔運輸股，均亮燈漲停。

美國府會達成 8 年 1.2 兆美元基建協議，其中新增 5790 億美元支出，絕大部分運用在道路、橋樑設施，可望掀起新一波鋼鐵行情，加上俄羅斯 8 月將出手打壓大宗商品價格，帶動買盤大舉湧進鋼鐵族群，累計逾 20 檔上市櫃個股亮燈漲停，包括中鴻、春雨、燁輝、聚亨、志聯、彰源等，買氣火熱，中鋼終場也強漲近半根停板，收 37.45 元。

集邦預測第 3 季 DRAM 合約價將上漲 3-15%，帶動記憶體族群持續獲買盤青睞，鈺創攻上漲停板，威剛也一度亮燈漲停，十銓、晶豪科、創見都勁揚逾半根停板，南亞科、華邦電、群聯均在盤面上表現。

觀察焦點個股表現，高爾夫球頭廠大田受惠美日客戶追單，不僅第三季訂單滿載，第四季也接近滿了，全年營收和獲利表現可期，今日股價表現凌厲，終場大漲超過 9%，收 178.5 元。此外，美系外資認為，AMD 出貨不如預期將衝擊祥碩營收，因此喊賣並調降目標價，祥碩今日股價應聲重摔逾 4%，收 1350 元。