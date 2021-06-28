〈台股盤中〉鋼鐵人攜手航海王再掀漲勢 開低走高站回17500點

台股今 (28) 日受到加密貨幣礦機商可能對台積電砍單影響，電子股表現疲弱，成交比重降至約 36%，盤面上再由航海王與鋼鐵人掀起漲勢，指數開低走高，重回 17500 點關卡之上，預估今日成交量將小幅擴增至 5000 億元。

電子權值股方面，台積電受到比特幣市況反轉，比特大陸可能砍單消息影響，股價維持平盤之下，跌幅超過 0.5%，鴻海小跌 0.8%，聯電、大立光也處於盤下；聯發科、台達電、廣達與聯詠相對有撐，股價小幅走揚。

航海王今日再度揚帆，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步漲停，中櫃、中航、榮運、台驊投控、志信、正德同樣朝漲停叩關，慧洋 - KY、台航、裕民同步飆漲 8%，捷迅、四維航、台船均大漲逾半根停板。

俄羅斯將從 8 月 1 日起對鋼材出口開徵 15% 臨時關稅，加上鐵礦砂煤礦等原料價格居高不下，8 月鋼鐵盤價可望續揚，鋼鐵族群今日表現強勢，運錩、燁輝、佳大、聚亨、志聯、彰源、春雨、官田鋼、新鋼、美亞、允強、燁興、高興昌等多檔個股，全數亮燈漲停。

至於昨 (27) 日公布新冠疫苗二期臨床試驗期中分析報告的聯亞生技集團旗下聯亞藥，股價呈現多空拉鋸，開高走低，盤中翻黑下挫，跌幅超過 5%。

法人指出，台股越過 6 月 18 日高點 17147 點後，持續緩步攻高，短線多方格局態勢不變，若能守穩上周五跳空多方缺口，有機會進一步挑戰歷史高點。