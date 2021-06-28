迎Q3旺季 貨櫃三雄連袂漲停 萬海股價攻上3字頭

由於上海航交所 SCFI 最新報價中，美東線、歐洲線運價續創高，激勵貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (28) 日盤中股價再度攻上漲停，首次見 3 字頭價位，再寫新猷，激勵長榮 (2603-TW)、陽明(2609-TW) 即便處在分盤交易也同步攻漲停。

法人指出，由於船舶周轉率無法有效提升，又進入傳統需求，第三季運價續創高已是市場共識。

上海航交所上周五公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 37.04 點至 3785.4 點，創新高，其中，美國線維持上漲態勢，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價續漲 30 美元至 8944 美元，周漲 0.34%，歐洲線反彈 128 美元至每 TEU(標準 20 呎櫃)6479 美元，周漲 2%，均續寫新高，而美西線雖持平，也維持在高檔。

法人指出，東南亞國家疫情反覆，而歐洲鹿特丹港口碼頭擁堵等事件，持續影響港口操作效率，再加上美國零售庫存仍在歷史低檔，歐美貿易商傾向提高安全庫存量，海運旺季效應於第三季持續發酵，已是市場共識。

而就長期供給面來看，由於目前市場船舶閒置率已來到 1%，接近歷史新低的 0.8%，顯示短期潛在釋出運力有限，再加上國際環保法規日趨嚴格，對造船帶來不確定性，法人認為，即便目前因航商獲利好轉而新增的造船訂單，預計最快也要到 2023 年才會下水，尤其相較於 2010 年 5000TEU 以上新船訂單占市場運力比重高達 60% 的水準，目前僅 20% 的新船訂單比重尚屬有限。