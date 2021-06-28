〈焦點股〉美基建利多+俄出口加稅 逾20檔鋼鐵股噴漲停

美國府會達成 8 年 1.2 兆美元基建協議，其中新增 5790 億美元支出，絕大部分運用在道路、橋樑設施，可望帶動新一波鋼鐵行情，加上俄羅斯傳出 8 月將出手抑制高通膨，打壓大宗商品價格，今 (28) 日買盤大舉湧進鋼鐵族群，盤中累計逾 20 檔上市櫃個股亮燈漲停，包括春雨、燁輝、彰源等，買氣火熱。

電子族群今天走弱，資金轉進航海王、鋼鐵人，帶動大盤一度漲近百點，直逼 17600 點關卡。受美國基礎建設方案激勵，中鋼領軍鋼鐵股上漲，盤中勁揚逾 2%，最高來到 36.75 元。

在大量資金追捧下，燁興、高興昌、春源、春雨、燁輝、聚亨、志聯、彰源、新鋼、佳大、允強、運錩等中下游鋼鐵相關個股，均亮燈漲停，上市櫃累計逾 20 檔噴漲停。

白宮 24 日公布一項 5790 億美元的基建案計畫，若以 5 年為基準，長期總基礎建設資金達 9730 億美元，以 8 年為基準則將達到 1.2 兆美元。其中約 3000 億美元，將用於道路、橋樑和其他主要交通項目，另外 2660 億美元則將投入水利基礎設施、寬頻和電力基礎設施。

面對通膨飆高，俄羅斯瞄準大宗商品，計畫從 8 月 1 日至年底，對鋼鐵、鎳、鋁和銅出口徵收至少 15% 的臨時關稅。根據已披露的計畫，每噸銅將課徵 1226 美元，每噸鎳課 2321 美元，每噸低鋁課 254 美元；鋼鐵製品各類產品稅率不同，其中熱軋鋼每噸至少 115 美元。

中鋼 5 月自結稅前盈餘 76.27 億元，月增 24%，續創單月新高，每股稅前盈餘約 0.48 元；累計前 5 月稅前盈餘 268.95 億元，每股稅前盈餘約 1.7 元，較去年同期轉盈。中鋼 6 月在盤價續漲下，利差可望進一步向上，7 月內銷盤價雖開出平盤，但外銷報價仍上漲，加上第三季季盤也反映國際行情補漲，有助維持毛利率及營益率表現。