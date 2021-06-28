回應慈濟循台積電、永齡模式取得疫苗 蔡英文親電證嚴表達支持

上週六 (26 日) 總統蔡英文回應慈濟基金會疫苗採購捐贈，親自致電慈濟證嚴上人，表示對慈濟採購疫苗的感謝與支持。蔡總統在視訊中表示，採購的後續作業將交由防疫指揮中心處理。證嚴上人也祝福總統，並感恩政府的支持。證嚴上人也跟總統說，採購疫苗是希望能搶救生命，祈願台灣的疫情能早日消弭。慈濟基金會感恩蔡總統的支持與保證，期能儘快與政府進行入具體討論階段，早日助慈濟取得疫苗，確保大眾的健康。

自慈濟基金會宣布申請 COVID-19 疫苗輸入許可後，海內外慈濟人紛紛響應，國民也殷殷期盼慈濟可獲得許可採購疫苗並早日解封。慈濟基金會已於本月 23 日所提出之申請文件，係與台積電 (2330-TW) 及永齡基金會循同一管道窗口接洽採購、以同一執行方式進行並且專案條件完全一致所提出之申請文件。

慈濟基金會表示，鑒於近日新冠變種病毒肆虐，疫情越顯嚴峻，各國大量之研究資料也指出，面對新冠變種病毒，施打第三劑疫苗為必要之舉。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳於 6 月 25 日亦指出，打第三劑疫苗理論上能有更好的防範變種病毒的效果。慈濟基金會會鎖定 BNT，主要是因 BNT 疫苗為目前所知可供 12-17 歲青少年施打之安全疫苗，目前臺灣之國、高中在學學生均迫切需要返回校園繼續接受教育，青少年對於疫苗之需求亦是慈濟重視之議題，據了解，倘國、高中在學學生要全數施打疫苗，約需 250 萬劑，若有施打第三劑之需求，則需要採購更大量的疫苗。

同時，慈濟基金會引醫學研究指出，針對變種病毒，mRNA 疫苗之防護效果更為突出，世界之研究趨勢亦可看出，mRNA 疫苗為未來之主流趨勢。就此，可以想見世界各國將會開始出現 mRNA 類型之 BNT、莫德納疫苗搶購潮，採購程序亦需要一定時程，因此立即啟動採購 BNT 疫苗之程序有其急迫必要性。