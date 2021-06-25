維珍銀河獲FAA核准提供太空商業旅行服務 盤前跳漲20%

太空旅遊公司維珍銀河 (Virgin Galactic)(SPCE-US) 周五 (25 日) 宣布已獲美國聯邦航空總署 (FAA) 授權，可將客戶送上太空，實現太空旅行商業化。

消息傳出後，周五美股盤前交易，維珍銀河跳漲 20.47％，暫報 48.50 美元。

維珍銀河周五盤前股價漲逾 20% (圖：Google)

早在 2016 年，維珍銀河就拿到 FAA 批准的商業營運執照，但僅允許旗下商業太空飛行器進行測試，直到今年 5 月應 FAA 要求，完成太空船飛行控制及慣性導航系統的驗證計畫後，該公司才得以提供商業載人服務。

過去 2 年內，維珍銀河已完成 3 次太空飛行測試，並計畫完成開發前再進行 3 次測試，下一次的飛行主要為測試太空船艙，第二次是將維珍銀河創辦人 Richard Branson 送上太空，第三次為針對專業太空人的培訓。

維珍銀河執行長 Michael Colglazier 表示，FAA 的授權代表該公司已自飛行測試計畫，邁向展示太空船艙體驗的階段。

維珍銀河旗下太空船 Unity 最多可乘載 6 名乘客和 2 名飛行員，目前其太空旅行的預訂機票已達 600 張，每張售價 20 萬美元至 25 萬美元不等。

然而，該公司尚未公布啟動商業旅行服務的相關訊息，Colglazier 表示一切將以安全為優先。受開發計劃延遲影響，維珍銀河的商業載人服務已自此前承諾的 2020 年中，往後延至 2022 年初。