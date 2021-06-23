SpaceX星鏈計畫最快9月覆蓋全球 有利台廠太空供應鏈

馬斯克旗下 SpaceX 近年積極推動星鏈計畫 (Starlink)，計畫透過發射大量低軌衛星，在全球建立衛星通訊網路，最快 9 月就可望覆蓋全球，由於低軌衛星數量相較過往衛星數量更加龐大，將有利台廠相關太空供應鏈營運，包含穩懋 (3105-TW)、台揚 (2314-TW)、金寶 (2312-TW) 都將受惠。

根據外媒報導，SpaceX 目前已成功部屬約 1800 顆低軌道衛星，隨著衛星進入運行軌道後，最快 9 月就可將訊號覆蓋全球，將是星鏈計畫的一大突破，星鏈計畫也預計在全球部屬超過 1.2 萬顆衛星。

低軌道衛星將是繼電動車外，台灣可望搶食的龐大商機，產業人士分析，因台灣具備通訊電子產業經驗與實力，加上每個衛星連線都需要地面基地台與衛星發射器，可望成為台廠通訊產業新商機。

不只企業擴大布局太空市場，台灣首部國家太空法案「太空發展法」也在 5 月底正式通過立法院三讀，主管機關科技部預期，隨著太空發展法通過，將奠定法制基礎，並提供公部門、民間企業法律依循，進而提升台灣在太空產業的競爭力。

觀察台廠在太空領域布局，穩懋就成功打入 SpaceX 供應鏈，供應衛星通訊晶片，其他廠商包含網通廠台揚、啟碁 (6285-TW)，印刷電路板廠華通 (2313-TW)，工業電腦廠事欣科 (4916-TW)，沖壓件製造商公準 (3178-TW)，面板廠群創 (3481-TW)，金仁寶集團旗下金寶、康舒 (6282-TW) 等，也都陸續躋身衛星供應鏈中。