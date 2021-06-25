SCFI指數續漲近1% 美東線運價再創高 歐洲線反彈2%

上海航交所今 (25) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 37.04 點至 3785.4 點，周漲幅 0.99%，運價暫無回檔跡象，其中，美國線維持上漲態勢，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 報價續漲 30 美元至 8944 美元，周漲 0.34%，較上周漲幅 4.2% 收斂，仍續寫新高，美西線則持平，而歐洲線繼上周回跌 4 美元後，再度反彈 128 美元至每 TEU(標準 20 呎櫃)6479 美元，周漲 2%。

本周遠洋航線均維持高運價，未見回檔，美東線每 FEU 報價續寫新高。

貨攬業者指出，中國鹽田港最新宣布，由於港區疫情得到有效控制，作業能力已穩步回升，24 日起所有泊位基本恢復正常運作，並增加出口重櫃入閘預約數量至每日 9000 輛，空櫃和進口重櫃提取業務照常運作，出口重櫃接收恢復為正常 ETA-7 天 (即船舶預計到達日期前 7 天)。

據丹麥海事諮詢機構預估，目前滯留於深圳鹽田港貨櫃已超過 35 萬 TEU，影響更勝於蘇伊士運河壅堵事件，業內人士認為，鹽田港恢復正常運作雖有助舒緩亞洲塞港狀況，但短期間仍暫難全面緩解，運價仍是易漲難跌。

法人分析，先前蘇伊士運河事件影響歐洲線船舶調度，並造成歐洲線運價大漲，而 5 月中下旬起鹽田港作業效率降低，仍有待時間解決，櫃位供給延續偏緊格局。