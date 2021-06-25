〈國內疫情升溫〉日亞化攜手光磊挺醫護 捐22台呼吸器

日本日亞化與 LED 廠光磊 (2340-TW) 透過光磊醫療公益基金會，捐贈包括高流量氧氣鼻導管全配系統 (HFNC)22 台、防疫箱 Taiwan Box 共 2000 組，也進一步與各大醫院投入後續醫療公益合作計畫，預計總捐助金額約 1800 萬元。

另光磊科技轉投資的顥天光電與其供應商弗利思特也分別捐出 60 萬元與 80 萬元給基金會，熱心響應捐贈呼吸器活動。並透過立法委員高嘉瑜的媒合與協助，捐贈給三總、聯醫忠孝院區、仁愛院區、陽明院區等醫療院所，希望共同為防疫盡一份力。捐贈的防疫物資與設備，由台灣電動車發展促進協會 TEVA 協助分送。

光磊醫療公益基金會由光磊科技副董事長戴圳家創辦，今年 5 月通過行政院衛福部核准設立，主要設立目的是用於所屬員工與社會上所需的醫療急難救助，及醫療科技合作開發等用途。

光磊副董事長兼光磊醫療公益基金會創辦人戴圳家，今日代表日亞化與光磊基金會，分別捐贈中國醫藥大學新竹附設醫院高流量氧氣鼻導管全配系統 HFNC 2 台、Taiwan Box 200 組與醫療公益金 300 萬元；捐贈國立台灣大學新竹分院 HFNC 4 台與 Taiwan Box 25 組；新竹馬偕醫院 HFNC 3 台與 Taiwan Box 300 組與醫療公益金 200 萬元，特別給偏鄉兒童緊急醫療使用。

戴圳家表示，透過光磊基金會的安排，除提供新治療設備給醫院病患使用外，更希望能讓醫護人員在進行相關治療時有更進一步的保護，盼台灣能儘早恢復常態，醫護人員都能平安，也藉此揭示台灣日本合作關係的密切，台日友情長存。

針對疫情嚴重的台北地區，則由基金會董事、同時也是光磊常務董事李國光代表，共同捐贈台北醫學大學附設醫院 (醫療公益金與精準醫學開發共 650 萬元)、台北市立聯合醫院忠孝院區、仁愛院區與陽明院區，及內湖三軍總醫院等相關醫院等 HFNC 總計 13 台與 Taiwan Box 1475 組。

