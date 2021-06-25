5月購屋貸款餘額創新高 年增幅逼近10%近15年來首見

台灣央行今 (25) 日公布 5 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 3245 億元、2 兆 5820 億元，雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 9.99%，較上月續增 0.48 個百分點，增幅創 2006 年 9 月以來新高，不過，土建融餘額年增 16.9%，較上月下滑 0.55 個百分點，呈現連 4 月下滑。

由於六都 5 月買賣移轉棟數達 24754 棟，月增幅度達 10%、年增 44%，央行甫公布 5 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做購屋貸款為 659.59 億元，月增 97.64 億元，為今年來單月高點。

央行指出，7 月房地合一 2.0 和實價登錄 2.0 將上路，部分投資人提前獲利了結，再加上部分成屋出現新屋交屋潮，使整批分戶貸款增加。

而對於房市後市，央行認為，儘管目前房市受到疫情影響，但若疫情在第三季獲得紓解，第四季房市有望復甦。

台灣經濟研究院也表示，基於房貸利率仍維持在歷史低檔、國內資金充沛高達 6.57 兆元，以及營建成本居高不下等因素，房市具有支撐力道。

房仲業者則指出，5 月房市數據尚未反映國內疫情影響，隨著 5 月中旬起政府針對疫情啟動三級管制措施，已有大半個月看屋人數衰退，6 月移轉將會反映房市銷量走跌趨勢。