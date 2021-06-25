資金行情添柴火 高收益債資金規模變大

資金行情替股債多頭添柴火，根據投信投顧公會資料，今年以來投信所發行的高收益債基金規模也同步上揚 3.64%，規模增幅超過 70 億元。

PGIM 保德信美元高收益債券基金經理人張世民表示，在各國央行維持超低利率環境下，吸引資金尋求收益型資產，而具備較高收益率、較短存續期間，以及對利率敏感度低的高收益債，成為資金首選，其中美國高收益債又是整體高收債中產業選擇最為多元、發債量最大的券種，目前市值達 1.6 兆美元。)

張世民說，近期國際油價再創新高、美股走強，激勵包括美國高收益債在內的美國企業債市走揚，若未來企業能持續上調獲利展望，搭配景氣呈現走升趨勢，有助於降低美高收債的企業違約率。

至於市場擔憂美國聯準會提前升息，可能影響債市整體表現，張世民認為，雖然聯準會可能將升息時程提前，不過就目前時間點來看，談論升息仍太早，預期低利環境仍將促使資金持續追逐收益。

進一步來看，美高收約 7 至 8 成收益來自於債券利息，且平均每年債息收益約有 5% 至 6% 的水準，由於票息收入是美高收長期報酬強勁的主要來源，若遇到市場震盪時，高息收往往能展現抵禦市場波動的特性。

張世民指認為，即使真的面對升息環境，對照過去歷史經驗，歷次聯準會啟動升息之後，美高收在升息期間仍有 7.6% 的平均年化報酬，而當利率持平期間，美高收平均年化報酬率更達 9.9%，預期在聯準會政策轉向前，投資人仍可把握利率持平期間的美高收獲利契機。