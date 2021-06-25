【普徠仕年中展望】如何在未來的新經濟中佈局

重點摘要

在中國和美國的引領下，全球經濟成長於 2021 年初啟動加速，而且經濟從疫情中復甦的力道，似乎也將於下半年進一步強化。

儘管經濟強勁成長，但企業的獲利預期可能難以實現，但一些非美市場的獲利表現可能相對出色。

機構法人對美國公債的強勁需求壓低了美債殖利率，債券投資人轉向考慮信用債市中的機會。

中國祭出更嚴格公司治理標準、優化資本配置及推動科技創新，在在正擴大投資人的機會。

在疫苗接種、持續財政及貨幣刺激以及被壓抑的消費需求支撐下，疫情後的經濟復甦似乎有望在 2021 年下半擴散到世界各國。但是經濟成長是否足以在不加劇通膨壓力的情況下，滿足樂觀的獲利預期，因通膨壓力可能迫使聯準會和其他央行加快轉向收緊貨幣政策。

普徠仕集團投資長 (CIO) Robert Sharps 說道：「要證明股票的估值普遍具有吸引力，關鍵在於持續的低利率和低通膨之下，市場上能否有更好的替代標的？」

普徠仕集團國際股票主管兼股票投資長 Justin Thomson 表示，在通膨溫和上升但不會顯著加速的情況下，股票仍有良好表現。「從歷史來看，通膨上升時期對股市總體而言相對有利 — 但這僅限於溫和的通膨，一旦通脹超過 3% 或 4%，它往往會扼殺股市報酬。」

普徠仕集團固定收益投資長 Mark Vaselkiv 指出，對於債券投資人而言，殖利率上升帶來了明顯的風險，但也可能會創造潛在的機會，他認為較高的殖利率可能讓一些信用債相對於股票更具吸引力，從而改變資產配置比重。

建構持續的復甦

已開發國家的疫苗施打加速、額外的刺激措施，以及隨著產業重啟而帶來的商業活動浪潮，似乎都為 2021 年下半年全球經濟的強勁成長奠定了基礎。

Sharps 表示，被壓抑的需求以及財政和貨幣刺激措施，應有助於將高於平均水準的經濟成長維持到 2022 年，他還指出，根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 近期的預測，2021 年全球 GDP 可能將成長近 6%，2022 年的成長也將有 4~5%。

儘管中國和美國到目前引領了經濟的復甦，但 Sharps 預測，隨著 2021 年的推進，更快的經濟成長將擴展到其他經濟體，他認為「更準確地說：這應是循序漸進的全球復甦，而非同步一致的全球復甦」；然而，隨著包括印度和拉丁美洲在內的一些國家和地區仍在與疫情中掙扎，各國復甦的順序與時間可能各有不同。

聚焦獲利成長

今年第一季的企業獲利和企業獲利成長預期都大幅上揚 (尤其是在美國)，但股價上漲得更快，將許多市場的估值推向歷史高點；隨著經濟越來越遠離疫情衰退的深淵，與去年同期的獲利比較也變得更具挑戰性。

對於經濟復甦很大程度上已反映在美國股市中的觀點，Thomson 也表示同意，但許多其他市場公司的 EPS 尚未像 S&P 500 指數那樣迅速或強勁地反彈，這為美國以外的市場創造了潛力；但他反駁，隨著復甦的擴大，這為非美國市場的股市創造了勝過美股的潛力。「週期性產業於再通膨主題中更吃香，而非美國市場往往更具週期性。」

獲利成長預期上升但估值也很高

Thomson 指出，這種轉變將打破美國股市連續 12 年表現優於非美國股市的紀錄，他列舉了幾個他認為可能扭轉這一趨勢的因素：

強勁的週期性經濟復甦也有助於推動市場行情從成長股向價值股輪動。Thomson 指出，自 2020 年末以來，價值股的表現一直優於成長股，他認為儘管這種相對優勢在下半年可能會減緩，但經濟週期復甦這個主題「仍持續延伸」，全球小型股似乎有望從中受惠，許多屬於新興市場的股票也是如此。

利率上升時代的創新

Vaselkiv 認為，若 10 年期美債殖利率升至 2.00% 或 2.25% 以上，許多投資組合經理會延長其存續期間，這也將提升不動產抵押貸款證券 (MBS) 和公司債的潛在收益；然而，這樣的舉措可能會吸引更多的大型投資機構需求，從而再次壓低殖利率。Vaselkiv 表示，在下半年尋求具吸引力的固定收益投資人，可能需要關注風險較高的債券市場，例如美國和全球高收益債、銀行貸款和新興市場公司債。

利率壓力正在形成，一些領域可能面臨風險

Vaselkiv 指出，許多分析師認為，信用利差 (高收益債券與類似到期日公債之殖利率間的差異) 處於歷史低點可能預示著潛在的泡沫；但 Vaselkiv 持相反觀點，他認為利差收窄剛好反映了良好的信用前景：

企業違約率已大幅下降，即便在能源產業中也鮮少有高收益債違約。

由於 2020 年美國企業發行了近 2.8 兆美元的公司債，2021 年前 5 個月又發行了 1.4 兆美元的公司債，很多公司已修復了自身的資產負債表。

2021 上半年，被升評的公司多於被降評的公司 4，Vaselkiv 表示，他認為未來它們有望保持更高水平。

Sharps 表示，投資人可能需要將美元走弱的可能性納入考慮，他認為美國巨大的財政和貿易赤字，加上聯準會的持續刺激，為美元創造了逐漸貶值的空間，這可能會推高以美元計價的商品價格，從而使通膨壓力加劇。

中國：大到無法忽視

Thomson 表示，中國股市為全球投資人提供了一個快速成長的機會，但這個機會可能被低估了，儘管中國在全球 GDP 中的占比迅速上升，但該國股市在 MSCI AC 世界指數中的權重仍然相對較小。Thomson 列舉了他認為將中國部位限制在指數水準也許是不智之選的幾個原因：

更好的公司治理和資本配置政策。Thomson 說道：「他們還有一段路要走，不過情況正在改善。」

市場廣度：現在有超過 5,200 家上市公司在中國交易所掛牌 — 這比在美國上市的公司還要多。

IPO：從 2018 年底到 2021 年 5 月，有近 900 家中國公司掛牌上市。

然而，Thomson 表示，國際投資人仍傾向於關注中國電子商務和科技產業的少數知名股票，他認為在生物科技、醫療保健和金融科技等領域，可能會出現更具吸引力的潛在機會；他還補充道：「中國正在這些領域進行創新，用於研發的總體支出已大幅增加。」

結論

儘管 2021 上半年全球經濟復甦的速度似乎比年初市場預期的更快、更強勁，但普徠仕的投資主管們表示，他們將在未來幾個月密切關注以下幾個經濟成長的潛在風險：

新冠疫情：雖然一些已開發國家正加快疫苗施打的速度，但其他地方的進展仍然較慢；與此同時，新的變種病毒仍然是一個潛在的威脅。

美國財政政策：儘管拜登政府正在尋求提高美國的企業稅率，但 Sharps 表示，他預計加稅幅度將十分有限，他認為這對美國股市來說是中性的；然而，若提升資本利得稅和股利稅，將對大多數資產類別的稅後報酬產生負面影響。

估值：Sharps 重申，某些產業和股票的本益比倍數意味著對獲利成長的預期要求很高；即使相對強勁的下半年業績也可能無法達到這些預期，從而引發市場波動。

政治局勢動盪不安：Vaselkiv 警告稱，拉丁美洲、東歐和中東都存在可能干擾全球復甦的潛在火藥桶。

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