對抗亞馬遜！谷歌聯手Shopify 強化網購功能 提高電商跨平台曝光率

谷歌 (GOOGL-US) 加強與電商平台 Shopify (SHOP-US) 的合作，讓 Shopify 旗下 170 萬名商家更容易在 Google Search 和其他谷歌產品中更容易接觸到消費者，以聯手抗電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US)。

亞馬遜在搜索廣告上的商業查詢與谷歌的競爭越來越激烈，根據 eMarketer，商業查詢在亞馬遜今年所有搜尋廣告營收中占比 19%，在谷歌所有搜尋廣告營收中占比 57%。

谷歌在開發者大會上（Google I / O）宣布了此一消息，激勵 Shopify 股價上漲 3.37%，收 1133.36 美元。然而，谷歌沒有公布關於該整合的許多細節，僅表示將讓 Shopify 商家「只要簡單按幾下」就可以在谷歌搜尋、地圖、鏡頭、圖片和 YouTube 上曝光。

谷歌稱，這將使 Shopify 商家的產品在旗下各平台中更容易被發現。

谷歌還宣布了一些強化電商的功能，例如瀏覽者打開新分頁時，Chrome 瀏覽器將持續顯示購物車，以利瀏覽者在做完手邊任務時回頭購物。

在新冠疫情開始蔓延時，谷歌表示將免除商家手續費，只要這些商家加入「購買」計畫，該計畫讓消費者可以直接在其平台上搜尋和確認商家產品，不必前往該商家網站。谷歌也表示將向包括 PayPal 和 Shopify 在內的第三方供應商開放其平台，以允許零售商在其自身平台之外獲得更多購買機會。

由於疫情創造了網購的長期需求，谷歌又再次強化其電商業務，不讓勁敵專美於前。谷歌在部落格文章中表示，「隨著我們消除諸如費用等障礙，並改善技術後，我們已經看到產品目錄規模增加了 70%，平台上商家數量增加了 80%。」