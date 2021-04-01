新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

GMO分析師：Archegos爆倉危機表明市場過熱

GMO分析師：Archegos爆倉危機表明市場過熱(圖片：AFP)
GMO分析師：Archegos爆倉危機表明市場過熱(圖片：AFP)

資產機構 GMO 資產配置主管 Ben Inker 在週三 (31 日) 表示，近期所發生的 Archegos Capital 爆倉事件，很可能是另一個市場過熱的跡象。

Archegos 的爆倉事件，導致多家銀行面臨巨額虧損。Inker 在接受採訪時表示，很奇怪，銀行竟然會讓自己面臨這樣的情況，說明出一種害怕錯失行情 (FOMO) 的心態。這也表明，銀行很可能不願放棄 Archegos Capital 之類的投資機構提供槓桿作用時可能帶來的收益。

GMO 在近期持續針對美股市場投機行為提出警告，在先前，GMO 創辦人 Jeremy Grantham 就曾警告表示，美股當前的史詩級泡沫將會破裂。Inker 表示，投機行為包括特殊目的收購公司 (SPAC) 的熱潮、對 GameStop(GME-US) 等謎因股的狂熱，以及人們對非同質化代幣 (NFT) 的興趣增加。

Inker 認為，SPAC 上市熱潮，就是過度投機的典型標誌。至於 GameStop 的熱潮，就是投機泡沫，因為該公司的股價與任何人對該公司未來的前景看法沒有任何關係。

Inker 認為，在投機泡沫中，GameStop 的熱潮更勝一籌，因為有投資者希望其他人蒙受損失的「憤怒」。與之相比，在過去的泡沫中，每個人都可以致富的前景給人們帶來了更為典型的集體狂歡。

高盛分析師 David Kostin 曾表示，最近的市場行情顯示出投資者的行為符合市場泡沫時的情緒。Miller Tabak 的首席市場策略師 Matt Matty 也表示，市場不是非得達到 1999-2000 年的泡沫水平才會出現大幅度的下跌。

據德意志銀行 (Deutsche Bank) 最近的調查中顯示，有 90% 的受訪者表示，他們在某些市場看見了價格泡沫。

延伸閱讀