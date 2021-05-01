下一場GME軋空再現？3檔迷因股波動中暗藏玄機

在 GameStop 引發史詩集的軋空事件，散戶成功扳倒華爾街金融巨鱷之後，近來有 3 檔所謂的謎因股的波動，讓散戶與做空投資人之間的角力再次成為大眾關注的焦點。

雷射掃描技術開發商微視 (MVIS-US) 是 Reddit 股票版 WallStreetBets（WSB）上的熱門焦點，其股價自 4 月 20 日以來上漲了 170%，但近幾天開始出現暴跌，週五（30 日）暴跌 15.28%，收 15.25 美元。

生物製藥公司 Ocugen(OCGN-US) 自 4 月 20 日以來上漲約 110%，週五上漲 5.94% 至每股 12.67 美元、電競平台 Skillz(SKLZ-US) 自 4 月 20 日以來也上漲 45%，並且受到女股神伍德（Cathie Wood）青睞納入投資組合，週五股價下跌 2.29%，收 17.52 美元。

不過上述 3 檔迷因股漲幅，不如當時 GameStop 在 1 月時漲近 1700% 時誇張，對此 Per Stirling Capital Management 主管 Robert Phipps 說：「我們看到投資人對 Reddit 論壇上的謎因股興趣有所回升，但速度與熱情不如先前 GameStop。」

然而市場人士認為，散戶與做空投資人之間的產生規模較小的對作情形，一定程度上引發微視與其他兩檔股票近期走勢出現波動。

據萬達研究（Vanda Research）稍早發布的報告中指出，有 50 檔市值 1000 億美元以下股票，平均空單餘額已攀升至 1 月以來新高。

分析師表示，近幾週微視與其他公司現金股票購買量與買入選擇權溢價大幅飆升，這是零售買盤的指標。

分析師在報告中寫道：「考慮 Melvin Capital 資本的先例，我們懷疑做多 / 做空的群體一在 Reddit 論壇上嗅到反彈的可能，便開始減少看跌的押注。」

微視股價在去年 6 月時每股還低於 1 美元，但自做空機構 Hindenburg Research 自去年 12 月表示開始做空該公司股票以來，微視股價股價上漲了 210%，這表明看空投資人在做空迷因股票時面臨潛在的危險。

做空公司渾水（Muddy Waters）創辦人 Carson Block 表示，他一直密切觀察線上社群與 WallStreetBets 等論壇，因為在這些論壇上，鄉民往往會討論並敲進他們認為可能被作空的股票。