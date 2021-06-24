Visa宣布以22億美元收購瑞典金融科技公司Tink

根據外電報導，Visa(V-US) 週四 (24 日) 表示，已同意以 18 億歐元 (22 億美元) 的價格，收購瑞典金融科技公司 Tink。在數個月前，Visa 才剛放棄對 Tink 的美國競爭對手 Plaid 的收購計畫。

Tink 成立於 2012 年，該公司提供讓銀行和其他金融機構更輕鬆地使用消費者金融數據的服務，在歐洲有超過 3,400 多家銀行及超過 2.5 億客戶使用。

Visa 於 1 月被迫終止了以 53 億美元收購 Plaid 的計劃，主因在美國政府以反壟斷為由，阻止該項交易。

歐盟「開放銀行」規定，銀行允許向註冊的第三方供應商進入客戶數據，以促進市場競爭，相關規則為 Tink 等金融科技公司提供了商機，這些新創提供技術來幫助第三方和銀行能夠拜訪進入客戶數據。

部分金融科技專家表示，Visa 對於 Tink 的收購也可能面臨反壟斷問題，金融科技諮詢公司 11:FS 的風險投資主管兼聯合創始人 Simon Taylor 表示：「歐洲是一個與美國截然不同的開放銀行市場，有鑑於 Tink 是最大的市場參與者之一，可能會遇到與收購 Plaid 時同樣的憂慮。」

報導指出，Visa 的該筆交易將推動收入多元化，在信用卡支付方面，Visa 一直面臨來自監管機構越來越大的壓力，尤其是歐洲地區。

隨著美國海內外疫苗接種率提高，Visa 樂觀期待旅遊復甦，且倘若復甦持續下去，也可望提振過去幾個月來一直陷入困境的股價表現。