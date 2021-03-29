Visa將接受以加密貨幣USDC結算交易

隨著加密貨幣和區塊鏈技術越來越受到金融系統歡迎，Visa(V-US) 周一 (29 日) 宣布，將把與美元掛鉤的數位穩定幣納入結算交易的支付網路。

USDC 為加密貨幣平台 Coinbase 和高盛 (Goldman Sachs) 投資的支付新創 Circle 所共同開發的數位穩定幣，與美元一比一掛鉤，目前在美元穩定幣當中排名第二，僅次於 USDT。

作為試點計劃的一部份，Visa 周一 (29 日) 發布聲明表示，在加密貨幣平台 Crypto.com 和加密貨幣託管商 Anchorage 的幫助下，將允許使用基於以太坊區塊鏈的 USD Coin(USDC) 進行交易結算，並在今年稍晚為更多合作夥伴提供服務。

現有結算流程要求客戶在使用加密貨幣 Visa 卡支付費用時，必須先將存在加密貨幣錢包中的數位貨幣轉換為傳統貨幣，此舉不僅帶來更多業務成本，也較為複雜。若 Visa 使用基於以太坊區塊鏈的穩定幣，則可消除將數位貨幣轉換為傳統貨幣的繁雜程序。

Visa 表示，該公司已和 Anchorage 合作，在本月完成第一筆自 Crypto.com 傳送 USDC 至 Anchorage 以太坊地址的交易。