KPMG調查：疫情催化 加速數位金融發展

根據 KPMG 安侯建業最新發布的《2021 台灣銀行業報告》指出，疫情爆發帶動零接觸商機需求，將加速銀行數位金融服務發展機會。

KPMG 安侯建業金融服務產業主持會計師吳麟認為，金融業的數位轉型在國內各大產業中可謂已處於領先地位，去年則呈現更明顯地進展，統計國銀行數位帳戶大幅成長九成以上，行動支付金額年增長超過一倍。

吳麟認為，上述數據顯示民眾對數位金融服務接受與意願度更高，對銀行發展金融創新及普惠金融相關業務更加有利，而金融與數位科技結合有望協助其未來成長獲得突破，並隨著更多數位金融應用場景實現，生態圈經營應將會是重要營運策略之一。

KPMG 安侯建業銀行業主持人陳世雄表示，國內銀行業處於供給過多的激烈競爭環境，加上純網銀加入戰局，傳統銀行機構面臨的壓力加大，因此銀行業者在數位時代中若要突破高度競爭並增加可觸及的客群，生態圈應會是重要的營運執行策略。

陳世雄建議，金融機構應聚焦疫後金融資安新風險，如金融智慧化、遠距與雲應用、金融開放潮流等產生的潛在風險，過去靠著金融科技與營運模式，輕易將「流量變現」的「重創新、輕風險」、「重數據、輕隱私」、「重效能、輕安全」時代已經過去。

陳世雄指出，未來各國金融監理，都將經由各類數據治理、金融監管、資安與隱私保護的新法規，建立新的數位經濟世界規範，金融業者也必須在創新與風險的天平上，求得平衡點。