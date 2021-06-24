第二劑惹禍？美CDC證實年輕男子接種mRNA疫苗易患心肌炎 莫德納挫逾4%

莫德納 (MRNA-US)、輝瑞 (PFE-US)、BioNTech (BNTX-US) 和其他疫苗廠週三股價走跌，原因是美國疾病控制與預防中心 (CDC) 發現，證據顯示，年輕男性接種 mRNA 疫苗易出現心肌炎，但仍表示接種利大於弊。

年輕男性接種後患心肌炎（一種罕見的心臟炎症）先前已有傳聞，但現在 CDC 確定這不只是傳聞，結論顯示雖然在接種疫苗的 3 億人中僅有略多於 1200 個案例發生，但這也足以做出「兩者可能存有關聯」的結論。

CDC 表示，年輕男性接種疫苗所面臨的風險大於不接種的風險，但也有可能是因為追加劑量後才出現此問題。

CDC 新冠病毒疫苗副作用會議導致莫德納和 BioNTech 股價下滑

「可能是追加劑量才出現問題」此說法恐衝擊了莫德納和其他採用 mRNA 疫苗技術的疫苗股，疫苗廠能從追加劑量中賺得多少錢尚不清楚，但 CDC 的說法可能會讓接種追加劑量的規模下降，從而降低銷售額，導致莫德納股價波動。

Jefferies 分析師 Michael Yee 寫道：「我們預期，華爾街關於莫德納『尾部』營收的爭論會持續下去。」

莫德納下挫 4.21%；輝瑞下跌 1.41%；BioNTech 下跌 2.96%；CureVac (CVAC-US) 下跌 2.05%； Novavax (NVAX) 下跌 1.10%。