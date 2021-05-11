FDA批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗 加速美國施打進度

美國食品藥品管理局 (FDA) 周一 (10 日) 批准輝瑞 / BioNTech 疫苗緊急使用權擴大為 12 至 15 歲的青少年，希望在美國極力遏制變種病毒和重啟學校之際讓更多年輕人接種疫苗，加速免疫進度。

FDA 代理專員伍考克 (Janet Woodcock) 表示：「今天的決定使年輕人能免受新冠肺炎的侵擾，使我們更接近回歸正常並結束疫情。」美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的顧問群將盡快開會為疫苗注射的管理提出建議，隨後便能開放施打。

儘管青少年症狀較輕微，但成年人大規模接種疫苗後，兒童仍然具有傳染的風險，近期兒童病例在美國總數中所占的比例也越來越高。輝瑞 (PFE-US) 疫苗科學家葛魯博 ( William Gruber) 便示警，兒童可能是助長疫情的因素，必須對症下藥。

凱澤家族基金會 (KFF) 的數據顯示，美國 12 至 15 歲人口接近 1700 萬，占美國人口的 5.3%。

輝瑞 / BioNTech 3 月份表示，針對 2260 名 12 至 15 歲青少年最後階段的實驗中，疫苗在 100% 的有效性，與成年人相同接種兩劑疫苗，且副作用與 16 到 25 歲族群一致。

輝瑞 / BioNTech 還正對 6 個月至 11 歲的兒童進行疫苗研究。該實驗分為三個年齡階段，5 至 11 歲、2 至 5 歲，以及 6 個月至 2 歲。不過，由於涉及新的、較低劑量的實驗，因此實驗過程更加複雜。

除輝瑞外，Moderna (MRNA-US) 執行長 Stephane Bancel 4 月底時曾表示，該公司希望在幾週內針對 12 至 17 歲的兒童進行疫苗實驗，不久將申請美國授權。嬌生則 4 月 2 日開始對 16 歲和 17 歲的青少年進行實驗。